Was ist „Single Take“ in der Fotos-App bei Samsung?

Samsung hat in der Kamera-App aktueller Galaxy-Smartphones eine Funktion mit der Bezeichnung „Single Take“. Wie funktioniert das, was kann man damit machen und lässt sich „Single Take“ deaktivieren?

„Single Take“ ist ein Kamera-Modus, der im Samsung Galaxy S20 eingeführt wurde. Er steht sowohl für Foto-Aufnahmen als auch für Videos zur Verfügung. Dabei kommt eine Künstliche Intelligenz zum Einsatz.

„Single Take“: Mehrere Fotos und Videos mit einer Aufnahme

„Single Take“ ist ein Modus, der aus einer einzigen Aufnahme bis zu 10 verschiedene Fotos und 4 Videos erstellt. Ihr müsst also nur einmal den Auslöser drücken und bekommt im Ergebnis mehrere Motive zur Auswahl. So könnt ihr bei einem Schnappschuss aus der besten Aufnahme auswählen. Das Feature eignet sich zum Beispiel, wenn Personen auf Fotos ihre Augen schließen oder anderweitig in einem Moment seltsam aussehen. Auch bei rasanten Action-Szenen bietet der Modus mehrere Aufnahmen, aus denen man sich die beste aussuchen kann.

Für die alternativen Single-Take-Aufnahmen lassen sich verschiedene Einstellungen vornehmen. So stellt man einen Zeitraum von bis zu 15 Sekunden ein, in dem die alternativen Bilder erstellt werden. Zudem kann man für Fotos das „Beste Momente“-Feature aktivieren, Ultraweitwinkel-Aufnahmen erstellen und KI-Filter aktivieren. Für Videos lässt sich die „Boomerang“- und „Schnellvorlauf“-Option einstellen.

So funktioniert „Single Take“

So aktiviert man die Funktion:

Öffnet die Kamera-App auf eurem Samsung-Galaxy-Smartphone. In der Menüleiste unten findet ihr verschiedene Aufnahmeoptionen. Sucht hier den Eintrag „Single Take“ heraus, um sie zu aktivieren. Drückt dann rechts oben auf den Pfeil, um verschiedene Optionen für die Aufnahme zu aktivieren. Tippt auf den Auslöser, um die Aufnahme zu erstellen. Bewegt eure Kamera leicht, damit die Motive in verschiedenen Winkeln dargestellt werden. Nach der eingestellten Zeit wird die „Single Take“-Aufnahme abgeschlossen. In der Vorschau seht ihr jetzt die verschiedenen Aufnahmen. Dort könnt ihr die schönsten Motive auswählen und sie speichern. Alle Aufnahmen findet ihr auch in der Galerie. Die Anzahl der verfügbaren Motive hängt davon ab, wie lange der „Single Take“ eingestellt wurde.

Der Single-Take-Modus lässt sich für Aufnahmen nicht löschen. Man kann die Funktion aber aus der Kamera-Leiste entfernen. Dafür tippt man in der Menüleiste rechts auf „Mehr“ und sucht den Eintrag dann heraus, um ihn zu entfernen. Falls der Single-Take-Modus in euren Kamera-Features fehlt, könnt ihr ihn über das Plus-Symbol hinzufügen.

„Single Take“ ist ein Samsung-eigenes Kamera-Feature. iPhone-Nutzer finden in den „Live Photos“ eine ähnliche Funktion, bei der nach dem Betätigen des Auslöser-Buttons weitere Aufnahmen erstellt werden.

