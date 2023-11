Samsung legt jetzt richtig los: Viele Handys erhalten neuestes Software-Update

Der November ist bereits relativ weit fortgeschritten und viele Samsung-Nutzerinnen und -Nutzer warten schon sehnsüchtig auf das neueste Software-Update. Dabei geht es nicht um Android 14, welches für viele der nachfolgend genannten Geräte noch in Vorbereitung ist, sondern um das aktuellste Sicherheitsupdate. Da hat Samsung jetzt mit einer großen Update-Welle begonnen.

Samsung versorgt viele Smartphones mit dem November-Update

Tatsächlich relativ spät hat Samsung im November 2023 mit dem breiten Rollout des neuesten Sicherheitsupdates begonnen. Dabei ist dieses ziemlich wichtig, denn es wurden insgesamt 65 Sicherheitslücken geschlossen. Fünf davon sind kritischer Natur, 55 besitzen eine hohe Priorität (Quelle: SamMobile). Entsprechend wichtig ist es, dass die neue Software auf so vielen Smartphones wie möglich landet.

Nach einem eher verhaltenen Start hat Samsung jetzt mit dem großen Rollout des November-Updates für seine Galaxy-Smartphones begonnen. Folgende Geräte erhalten die Software ab sofort in ersten Ländern:

Galaxy A53

Galaxy S21

Galaxy A03s

Galaxy A21s

Galaxy M01

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S23 (mit Android 14)

Samsung liefert das neueste Software-Update also für verschiedenste Geräte aus. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass jetzt der große Rollout startet, nachdem das Galaxy S23 den aktuellsten Patch mit dem Update auf Android 14 erhalten hat. Weitere Geräte dürften in naher Zukunft folgen. Die neue Software ist noch auf verschiedene Regionen beschränkt. Sie dürfte in den nächsten Tagen aber weltweit freigegeben werden. Wundert euch also nicht, wenn das Update in dem Moment noch nicht bei euch installiert werden kann. Checkt einfach in den kommenden Tagen noch einmal, ob das Software-Update schon da ist.

Android 14 kommt bald

Bisher hat Samsung Android 14 mit One UI 6.0 nur für die Galaxy-S23-Smartphones freigegeben. Aktuell laufen noch viele Beta-Tests, in denen die Software auf diversen anderen Smartphones geprüft wird. In den kommenden Wochen werden die Updates freigegeben. Wenn das passiert, werden wir euch sofort informieren.

