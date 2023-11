Xiaomi schließt bestimmte Handy-Besitzer vom Update auf HyperOS aus

Xiaomi hat mit HyperOS eine neue Oberfläche vorgestellt, die MIUI beerbet und auf vielen Smartphones installiert werden soll. Ganz so einfach wird es für einige Nutzerinnen und Nutzer dann aber wohl doch nicht. Zumindest nicht für die, die den Bootloader ihres Xiaomi-Handys freigeschaltet haben.

Kein HyperOS von Xiaomi für freie Smartphones

Zusammen mit dem Xiaomi 14 hat das chinesische Unternehmen HyperOS offiziell vorgestellt. Schon jetzt zeigt sich, dass die neue Oberfläche auf dem Xiaomi 14 einige Vorteile bietet. Viele ältere Modelle werden HyperOS per Update erhalten. Wie jetzt bekannt wurde, gilt das aber nicht für die Nutzer, die ihren Bootloader freigeschaltet haben. Diese werden komplett ausgeschlossen und können ihr Xiaomi-Handy nicht mit HyperOS ausstatten (Quelle: GSMAerna).

Versorgt werden demnach nur Geräte von Xiaomi, die einen geschlossenen Bootloader besitzen. Wer das Update also haben möchte, kann den Bootloader wieder schließen und die neue Software installieren, wenn sie angeboten wird. Wollt ihr den Bootloader danach wieder freischalten, dann gibt es neue Auflagen.

Schon mit MIUI müsst ihr in der Windows-App von Xiaomi einen Antrag für die Freischaltung des Bootloaders stellen und eine Woche auf Freischaltung warten. Mit HyperOS werdet ihr nicht nur das tun müssen, sondern zusätzlich noch das Level 5 im Community-Forum von Xiaomi erreichen. Zudem können nur noch drei Geräte pro Jahr freischaltet werden. Das wurde zumindest in China so angekündigt. Wie das in Europa geregelt wird, ist noch nicht bekannt. Hier ist HyperOS bisher noch auf keinem Gerät zu haben. Begründet wird das Vorgehen mit Sicherheitsbedenken.

So holt ihr alles aus eurem Xiaomi-Handy heraus:

Wann kommt HyperOS nach Deutschland?

In China hat Xiaomi HyperOS mit dem Xiaomi 14 an den Start gebracht. Das gibt es bei uns noch nicht, sodass auch der Start von HyperOS noch einige Zeit auf sich warten lässt. Erst im 1. Quartal 2024 will Xiaomi die neue Oberfläche außerhalb Chinas anbieten. Dann dürfte auch das Xiaomi 14 hierzulande vorgestellt werden. Im schlimmsten Fall müsst ihr also noch bis März 2024 warten.

