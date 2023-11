Zu früh gefreut: Riesige Software-Updates für Samsung-Handys kommen doch nicht sofort

Samsung hat das Android-14-Update bisher nur für die Galaxy-S23-Smartphones veröffentlicht. Alle anderen Geräte wie das Galaxy Z Fold 5 oder Galaxy A54 müssen noch warten. Eine Liste hat Hoffnung auf schnelle Upgrades gemacht, doch die war wohl falsch und ist jetzt verschwunden. Es wäre auch zu schön gewesen.

Update-Zeitplan für Samsung-Handys ist verschwunden

Vor einiger Zeit ist eine sehr präzise Liste eines Update-Zeitplans aufgetaucht, welches in einem Samsung-Forum gepostet wurde. Dort wurden genaue Tage angegeben, ab wann bestimmte Modelle das Update auf Android 14 mit One UI 6.0 erhalten sollen. Beispielsweise hätte beim Galaxy A54 das Update schon seit dem 13. November zur Verfügung stehen müssen. Das Galaxy A22 sollte laut der Liste seit dem 15. November versorgt werden. Das alles ist nicht eingetreten und mittlerweile ist die Liste auch verschwunden (Quelle: SamMobile).

Wie schon im vorherigen Artikel erwähnt, gibt Samsung eigentlich keine Zeitpläne an, wann Smartphones ein großes Update erhalten. Wenn die neue Software fertig ist, wird sie meist ohne Vorwarnung zunächst in einem Land und dann weltweit ausgerollt. Umso erstaunlicher war der Post von „offizieller Stelle“ in einem Samsung-Forum mit konkreten Datumsangaben. So etwas macht der Konzern eigentlich nicht, um nicht in eine Situation zu geraten, in der man sich erklären muss, wieso ein Update nicht zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht wurde.

Aktuell laufen noch viele Beta-Tests für Smartphones wie das Galaxy S22, Galaxy S21 oder Galaxy A54. Es dürfte also noch eine gewisse Zeit dauern, bis alle unterstützten Smartphones das große Update auf Android 14 erhalten.

Das ändert sich mit Android 14:

Viele Smartphones erhalten November-Update

Samsung versorgt viele seiner Smartphones aktuell mit dem November-Update, noch bevor Android 14 veröffentlicht wurde. Ihr solltet also in den Einstellungen mal nachschauen, ob euch die neue Version mit vielen Fehlerbehebungen zur Verfügung gestellt wird. Wann genau das große Upgrade kommt, bleibt weiterhin offen.

