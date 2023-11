Die 13 besten Motorrad-Gadgets für Biker

© Bildquelle: Cityway/Amazon 11 / 13

Auf internationalen Touren und selbst daheim ist die folgende Situation leider nicht undenkbar: Ihr stellt das eigene Motorrad am Abend ab, nur am nächsten Morgen in die Röhre zu schauen. Das Motorrad wurde geklaut.

Erschweren könnt ihr das zwar mit verschiedenen Ketten und Schlössern, dank Bolzenschneidern und Co. aber nicht verhindern. Dann könnt ihr lediglich das Wiederfinden einfacher gestalten. Das funktioniert beispielsweise per Airtag (hier geht's zu Amazon).

Damit Diebe den Peilsender nicht finden, könnt ihr ihn im Rahmen verstecken. Wasserdichte Airtag-Hüllen, die bestenfalls noch wasserdicht und robust sind, erleichtern euch das.