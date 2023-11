Samsung lässt Traum platzen: Günstigeres Luxus-Smartphone kommt doch nicht

Faltbare Smartphones von Samsung sind sehr teuer. Das dürfte sich in nächster Zeit auch nicht ändern, wie das Unternehmen selbst bestätigt hat. Damit nimmt Samsung kürzlich aufgetauchten Gerüchten den Wind aus den Segeln.

Samsung baut kein Falt-Handy der Mittelklasse

Wenn ihr euch ein Falt-Handy von Samsung kaufen wollt, dann müsst ihr richtig viel Geld auf den Tisch legen. Das Galaxy Z Flip 5 (Test) kam für 1.199 Euro auf den Markt, das Galaxy Z Fold 5 fiel mit 1.899 Euro sogar noch teurer aus. Die unverbindliche Preisempfehlung der Luxus-Handys ist also immer sehr hoch. Zum Vergleich: Ein Galaxy S23 kam für 949 Euro auf den Markt und war technisch teilweise besser ausgestattet. Und dabei soll es laut Samsung auch bleiben.

Erst kürzlich sind nämlich Gerüchte aufgetaucht, wonach Samsung ein Flip FE oder A-Klasse-Falt-Handy planen soll, das erheblich günstiger angeboten werden kann. Diesen Spekulationen hat Samsung jetzt offiziell widersprochen. Demnach sagte Samsung: „Wir werden keine faltbaren Telefone herstellen, deren Preis im mittleren Preissegment liegt, und die neuesten Gerüchte sind unbegründet“ (Quelle: koreajoongangdaily).

Samsung bezieht seine Aussage dabei nicht nur auf die letzten Gerüchte, sondern scheint wohl eine klare Aussage zur allgemeinen Ausrichtung der Falt-Handys gemacht zu haben. Man bleibt im Premium-Sektor für hochpreisige Smartphones und möchte das Alleinstellungsmerkmal nicht in die Mittelklasse bringen. Das ist zwar schade, aber auch irgendwie verständlich. Denn dann müsste Samsung viele Kompromisse eingehen, um den Preis zu senken und würde seine Verkaufsschlager unnötig angreifen. Die Haltung macht also absolut Sinn.

Im Video stellen wir euch die aktuellsten Falt-Smartphones von Samsung vor:

Preise von Falt-Smartphones dürften trotzdem fallen

Auch wenn Samsung bestätigt hat, dass das Unternehmen keine Mittelklasse-Falt-Handys baut, dürften die Preise der etablierten Geräte mit der Zeit weiter fallen. Die Technologie wird immer ausgereifter und die Konkurrenz wird immer stärker. Es ist zwar noch kein Preiskrieg wie bei den normalen Handys ausgebrochen, doch die Auswahl wird größer und am Ende müssen sich solche Smartphones auch verkaufen. Es stehen also spannende Zeiten an.

