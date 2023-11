Pixel-Smartphones: Google sieht Licht am Ende des Tunnels

Google baut seit Jahren Android-Smartphones. Zunächst mit Partnern, seit dem Pixel 6 in Eigenregie und mit ganz besonderen Software-Features. Besonders seit dieser Zeit steigt das Interesse an den Geräten und das zeigt sich jetzt erstmals auch in Zahlen. Mit Apple kann Google aber noch lange nicht mithalten, auch wenn man sich über den Konkurrenten regelmäßig lustig macht.

Google kann Smartphone-Verkaufszahlen verdoppeln

Seitdem Google Smartphones mit eigenem Tensor-Prozessor bauen kann, hat das Unternehmen Software-Funktionen eingeführt, die es bei der Konkurrenz nicht gab. Sie wurden zwar später immer übernommen, doch Google ist mit seinen Smartphones der Konkurrenz weit voraus und kann so viele Anhänger für sich gewinnen. Canalys zeigt nun, wie gut es im iPhone-Land läuft – also den USA. Dort dominiert Apple zwar mit 55 Prozent Marktanteil, doch Google legt langsam zu:

Google konnte im dritten Quartal 2023 seinen Smartphone-Absatz im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. (Bildquelle: Canalys

Während Apple, Samsung und TCL Marktanteile verloren haben, konnte Google um 117 Prozent zulegen. Die Verkaufszahlen von 1,7 Millionen Pixel-Smartphones sind zwar immer noch sehr gering, doch es geht voran. Apple konnte im gleichen Zeitraum 17,2 Millionen iPhones absetzen. Samsung kommt auf 6,8 Millionen. Läuft es für Google weiterhin so gut, und davon kann man bei den Pixel-8-Smartphones ausgehen, dann könnte Google ziemlich schnell zum drittgrößten Smartphone-Hersteller in den USA aufsteigen.

Im Video stellen wir euch die Pixel-8-Smartphones vor:

Google Pixel 8 (Pro) mit vielen Verbesserungen

Wie es in den anderen Ländern aussieht, ist nicht bekannt. Dass Google im Gegensatz zu Apple in den USA aber im Aufwind ist, ist ein gutes Zeichen. Mit dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro hat Google zudem kürzlich neue Smartphones auf den Markt gebracht, die sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen, da sie wieder einzigartige Funktionen bieten. Das Pixel 8 Pro hat sich im Test als hervorragendes Smartphone gezeigt. Die KI-Funktionen sind aber nicht perfekt.

