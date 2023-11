Samsung verrät, wann genau euer Handy das Update auf Android 14 erhält

Samsung hat als einer der ersten Hersteller das Update auf Android 14 für seine Galaxy-S23-Smartphones veröffentlicht und gleichzeitig die neue Oberfläche One UI 6.0 eingeführt. Doch das war nur der Anfang. In den kommenden Wochen werden viele weitere Geräte folgen, wie nun von offizieller Stelle kommuniziert wurde.

Samsung Electronics Facts

Samsung veröffentlicht Zeitplan für Android-14-Updates

Aktuell könnt ihr Android 14 mit One UI 6.0 nur auf den Galaxy-S23-Modellen installieren. Samsung bietet für fast alle seine aktuelleren Smartphones aber eine Update-Garantie von vier neuen Android-Versionen und hat deswegen noch viel vor, um diese zu aktualisieren. Normalerweise veröffentlicht das Unternehmen keinen Zeitplan für so große Software-Updates. Die neuen Android-Versionen kommen, wenn sie fertig sind – heißt es zumindest immer.

Im Samsung-Forum wurde von offizieller Seite nun aber doch ein Zeitplan veröffentlicht (Quelle: SamMobile). Der sieht wie folgt aus:

Woche 43

Galaxy S23: 30.10.2023

30.10.2023 Galaxy S23+: 30.10.2023

30.10.2023 Galaxy S23 Ultra: 30.10.2023

Woche 45

Galaxy A14 5G: (noch nicht entschieden)

(noch nicht entschieden) Galaxy A34: 13.11.2023

13.11.2023 Galaxy A54: 13.11.2023

13.11.2023 Galaxy S22: 15.11.2023

15.11.2023 Galaxy S22+: 15.11.2023

15.11.2023 Galaxy S22 Ultra: 15.11.2023

15.11.2023 Galaxy S23 FE: 20.11.2023

20.11.2023 Galaxy Z Flip 5: 13.11.2023

13.11.2023 Galaxy Z Fold 5: 13.11.2023

Woche 46

Galaxy A13 5G: 20.11.2023

20.11.2023 Galaxy A33 5G: 20.11.2023

20.11.2023 Galaxy A52: 27.11.2023

27.11.2023 Galaxy A52s 5G: 27.11.2023

27.11.2023 Galaxy A53 5G: 20.11.2023

20.11.2023 Galaxy A72: 30.11.2023

30.11.2023 Galaxy S21: 20.11.2023

20.11.2023 Galaxy S21+: 20.11.2023

20.11.2023 Galaxy S21 Ultra: 20.11.2023

20.11.2023 Galaxy S21 FE: 24.11.2023

24.11.2023 Galaxy Z Flip 4: 20.11.2023

20.11.2023 Galaxy Z Fold 4: 20.11.2023

Woche 47

Galaxy A13: 27.11.2023

27.11.2023 Galaxy A14: (noch nicht entschieden)

(noch nicht entschieden) Galaxy A23 5G: 27.11.2023

27.11.2023 Galaxy A25 5G: 01.12.2023

01.12.2023 Galaxy A52 5G: (noch nicht entschieden)

(noch nicht entschieden) Galaxy Tab A7 Lite: (noch nicht entschieden)

(noch nicht entschieden) Galaxy Z Flip 3: 27.11.2023

27.11.2023 Galaxy Z Fold 3: 27.11.2023

Woche 48

Galaxy A04s: 04.12.2023

Woche 49

Galaxy XCover 5: 08.12.2023

Offen

Galaxy A05s: (noch nicht entschieden)

Heißt also, dass zeitnah die nächsten Android-14-Updates für Smartphones wie das Galaxy S22 oder Galaxy Z Flip 5 (Test) veröffentlicht werden. Die Daten sind zwar sehr präzise, dürften aber nur für einzelne Regionen als geplanter Startschuss gelten. Heißt also, dass das Update irgendwo auf der Welt ausgerollt und Stück für Stück weiter ausgeweitet wird.

Das erwartet euch mit dem Update auf Android 14:

Das ist neu in Android 14 Abonniere uns

auf YouTube

Alle Android-14-Updates noch in 2023?

Aktuell sieht alles danach aus, dass Samsung die Android-14-Updates mit One UI 6.0 für alle unterstützten Geräte wirklich noch in diesem Jahr veröffentlichen möchte. Ob das klappt, müssen wir abwarten. Klar ist, dass jetzt Termine bekannt sind, an denen ihr euch orientieren könnt.