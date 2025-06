Samsung wertet beliebtes Android-Tablet mit riesigem Software-Update ordentlich auf

Samsung bringt sein Mittelklasse-Tablet Galaxy Tab S6 Lite (2024) auf den neuesten Stand. Nach den High-End-Geräten und den Einsteiger-Tablets erhält nun auch das beliebte Mittelklasse-Modell Galaxy Tab S6 Lite (2024) das riesige Software-Update. Die Aktualisierung erfolgt zu einem interessanten Zeitpunkt, denn Google hat die nächste Android-Version bereits veröffentlicht.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) erhält Android 15

Das neue Firmware-Update für das Galaxy Tab S6 Lite (2024) mit der Versionsnummer P620XXU5BYE5 wird bereits in Asien, Europa, Lateinamerika und Nordamerika ausgerollt. Mit einer Größe von etwa 3 GB bringt das Paket nicht nur das neue Betriebssystem Android 15 und die neue Oberfläche One UI 7 mit, sondern auch den Sicherheitspatch vom Mai 2025. Besitzer des Tablets können die Aktualisierung wie gewohnt über die Einstellungen installieren.

Für das im vergangenen Jahr mit Android 14 und One UI 6 eingeführte Tablet markiert diese Aktualisierung einen wichtigen Meilenstein: Es ist das erste große Update für das Gerät. Samsung verspricht seinen Nutzern noch drei weitere große Aktualisierungen in den kommenden Jahren. Allerdings gehen Besitzer der ersten Modellgeneration des Galaxy Tab S6 Lite von 2020 leer aus – sie erhalten zwar weiterhin Sicherheitsupdates, müssen aber auf Android 15 verzichten (Quelle: SamMobile).

Android 16 steht vor der Tür

Der Release des Android-15-Updates für das Galaxy Tab S6 Lite (2024) kommt zu einem interessanten Zeitpunkt. Gerade erst hat Google Android 16 in der finalen Version veröffentlicht. Samsung will Android 16 und One UI 8 hingegen erst ab dem Sommer anbieten. Einsteiger- und Mittelklasse-Geräte wie dieses Tablet dürften etwas später dran sein. Mit etwas Glück klappt es noch in diesem Jahr. Dann hätte das Galaxy-Tablet in einem Jahr gleich zwei große Upgrades erhalten. Wir halten euch auf dem Laufenden.