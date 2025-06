Saturn lockt mit starker Samsung-Aktion: Galaxy A56 mit dickem Rabatt

Saturn hat für kurze Zeit gleich mehrere Smartphones von Samsung stark reduziert im Angebot. Ein Highlight ist das für eure Alltagsbedürfnisse bestens gerüstete Galaxy A56, welches ihr satte 160 Euro günstiger bekommt. Wir zeigen euch die besten Schnäppchen für jeden Geldbeutel.

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Samsung-Smartphone ist, sollte aktuell bei Saturn vorbeischauen. Dort bekommt ihr das Galaxy A56 mit 128 GB Speicher gerade für nur 319 Euro und spart damit 33 Prozent gegenüber dem UVP von 479 Euro. Ebenfalls reduziert sind das Einsteiger-Handy Galaxy A26 sowie das Top-Smartphone Galaxy S24. Beachtet allerdings, dass die Angebote nur bis 15. Juni 2025 gelten!

Samsung Galaxy A56: Alltagstauglich und ausdauernd

Das Samsung Galaxy A56 ist ein vielseitiges Mittelklasse-Smartphone, das sich mit seinen Funktionen besonders für den Alltag eignet. Die 50-MP-Hauptkamera liefert gute Ergebnisse bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Dank der Ultraweitwinkel-Kamera gelingen euch atemberaubende Landschafts- und Gruppenaufnahmen, während die 12-MP-Selfie-Kamera für strahlende Porträts sorgt – perfekt für Social-Media-Fans.

Ein weiteres Highlight ist der 5.000-mAh-Akku, der problemlos einen ganzen Tag durchhält, selbst bei intensiver Nutzung. Die Schnellladefunktion sorgt dafür, dass das Gerät zügig wieder einsatzbereit ist. Das 6,7-Zoll-AMOLED-Display bietet eine hohe Farbsättigung und scharfe Darstellung, was beim Surfen, Videoschauen oder Gaming von Vorteil ist. Ein augenschonender Modus reduziert die Belastung der Augen bei längerer Nutzung.

Für die Leistung sorgt ein effizienter Prozessor in Kombination mit 8 GB RAM, was flüssiges Multitasking ermöglicht. Der 128 GB große Speicher bietet ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos. Beachtet allerdings, dass sich der Speicher nicht per microSD-Karte erweitern lässt. Insgesamt handelt es sich um ein Smartphone, das sich durch eine gute Balance aus Leistung, Akkulaufzeit und Displayqualität auszeichnet.

Weitere Samsung-Galaxy-Angebote bei Saturn

Für Einsteiger gibt es das Samsung Galaxy A26 (128 GB) aktuell für 199 Euro statt 299 Euro. Falls ihr mehr Speicher benötigt: Auch die 256-GB-Variante ist von 369 Euro auf 269 Euro heruntergesetzt. Es bietet eine grundsolide Ausstattung mit einer guten Kamera, einem langlebigen Akku und einem kompakten Design. Es richtet sich vor allem an Nutzer, die ein einfaches, zuverlässiges Smartphone suchen.

Wer ein Smartphone mit Premium-Ausstattung benötigt, kann zum Samsung Galaxy S24 greifen. Dieses Flaggschiff-Modell ist derzeit bei Saturn für 499 Euro statt 799 Euro erhältlich. Es bietet eine leistungsstarke Kamera, ein hochwertiges Design und Hardware, die auch anspruchsvolle Anwendungen problemlos bewältigt.

Alle Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht und maximal bis zum 15. Juni 2025.

