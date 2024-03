Galaxy Tab S6 Lite (2024) vorgestellt: Samsung legt legendäres Tablet neu auf

Samsung hat 2020 mit dem Galaxy Tab S6 Lite ein wirklich beliebtes Android-Tablet mit Stift auf den Markt gebracht. Es war bezahlbar, hochwertig und ihr konntet gut damit arbeiten. 2022 gab es eine Neuauflage mit neuem Chip. Samsung hat Gefallen an dem System gefunden. Jetzt wurde nämlich eine 2024er-Neuauflage vorgestellt. Viel ändert sich aber auch hier nicht.

Samsung Electronics Facts

Originalartikel vom 26. März 2024:

In den letzten Wochen wurde darüber spekuliert, dass Samsung das eigentlich schon 2022 neu aufgelegte Galaxy Tab S6 Lite von 2020 noch einmal aktualisieren könnte. Obwohl es mittlerweile schon Galaxy-Tab-S9-Tablets gibt, hält Samsung das beliebte Android-Tablet am Leben. Ungewöhnlich ist das nicht, denn das Galaxy Tab S6 Lite (2022) ist bei Amazon immer unter den Bestsellern (bei Amazon anschauen). Wieso also das Rad neu erfinden?

Anzeige

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) ist offiziell

Auf der rumänischen Webseite von Samsung ist das Galaxy Tab S6 Lite (2024) nun offiziell aufgetaucht (bei Samsung anschauen). Dort werden alle Details des neuen Tablets enthüllt, doch wirklich viel Neues gibt es nicht. Das 2024er-Modell entspricht dem 2022er-Modell – bis auf den Prozessor. Statt eines Qualcomm-Chips bekommt ihr bei der neuen Generation den Exynos 1280. Das 2020er-Modell hatte auch schon einen Exynos-Chip.

Anzeige

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) kommt weiterhin mit einem S Pen. (Bildquelle: Samsung)

Ansonsten bleibt das Galaxy Tab S6 Lite (2024) unverändert. Es ist weiterhin ein 10,4-Zoll-Bildschirm verbaut, den ihr mit dem beiliegenden S Pen nutzen könnt. Samsung integriert weiterhin ab 64 GB internen Speicher und 4 GB RAM. Optional bekommt ihr 128 GB. Der neue Chip hat immerhin den Vorteil, dass mit Bluetooth 5.3 ein neuer Standard unterstützt wird. Eine 5G-Version gibt es nicht. Optional bietet Samsung eine LTE-Version an. Ein Vorteil der neuen Version dürfte der Update-Support sein. Dieser gilt erst ab 2024 und das Tablet wird länger aktuell bleiben.

Anzeige

Samsung hat sein Tablet-Portfolio kürzlich erst ausgebaut:

Samsung-Tablet, aber günstig! – Galaxy Tab S9 FE(+) Abonniere uns

auf YouTube

Kommt das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) nach Deutschland?

Bisher ist das Galaxy Tab S6 Lite (2024) nur in Rumänien auf der Webseite aufgetaucht. Ein Preis ist nicht bekannt. Da das 2022er-Modell nach Deutschland kam, gehen wir davon aus, dass die neue Generation den Weg auch zu uns finden wird. Preislich wird sich das Tablet vermutlich wie der Vorgänger bei unter 300 Euro bewegen.