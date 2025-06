Samsung hat günstiges Smartphone nicht vergessen: Riesiges Software-Update ist jetzt da

Samsung wertet das Budget-Smartphone Galaxy A24 mit einem großen Software-Update ordentlich auf. Dieses Modell gehört zu den wenigen Smartphones, die noch auf die große Aktualisierung gewartet haben. Am Ende ist dieses Modell damit noch nicht, es folgen weitere Updates.

Samsung spendiert Galaxy A24 Android 15 und One UI 7

Das große Update mit der Firmware-Version A245NKSU6DYE6 ist etwa 3 GB groß und basiert auf Android 15. Neben dem Sicherheitsupdate vom Mai 2025 erhalten Besitzerinnen und Besitzer ein grundlegend überarbeitetes Interface mit verbesserter Bedienbarkeit von One UI 7. Die Verteilung startet zunächst in Südkorea, weitere Regionen sollen in den kommenden Tagen folgen.

Samsung beweist mit diesem Release erneut sein Engagement für nachhaltige Software-Unterstützung. Das 2023 mit Android 13 eingeführte Galaxy A24 erhält garantiert vier große Android-Versionen. Nach dem erfolgreichen Sprung auf Android 14 Ende 2023 folgt nun Android 15. Besitzer des Geräts dürfen sich in den kommenden Monaten auf Android 16 (One UI 8) freuen, bevor 2026 mit Android 17 und One UI 9 das finale große Update ansteht (Quelle: SamMobile).

Doch auch danach müsst ihr das Smartphone nicht ersetzen. Es wird anschließend noch ein Jahr Sicherheitsupdates erhalten. Sodass ihr frühestens 2027 über eine Neuanschaffung nachdenken müsst.

Android 16 steht vor der Tür

Während Samsung die letzten Smartphones und Tablets mit Android 15 und One UI 7 versorgt, hat Google Android 16 in der finalen Version veröffentlicht. Erst im Sommer will Samsung nachziehen und das nächste große Software-Update ausspielen – dann mit One UI 8 und weiteren großen Änderungen. Ob das Galaxy A24 noch in diesem Jahr damit versorgt wird, steht in den Sternen. Zunächst sind die Galaxy-S25-Smartphones an der Reihe. Sobald sich etwas tut, werden wir euch informieren.