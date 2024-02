Samsung entwickelt neues Smartphone, das es so noch nie gab

Samsung bietet sehr viele verschiedene Smartphones an, die in allen möglichen Preisklassen angesiedelt sind. Hin und wieder passiert es dann aber trotzdem noch, dass das südkoreanische Unternehmen ein neues Gerät entwickelt, das es in der Form vorher nicht gab. Der Erfolg der Ultra-Smartphones aus der Galaxy-S-Serie dürfte für diese Entscheidung verantwortlich sein.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra in Planung?

Im Herbst wird Samsung neue Falt-Smartphones vorstellen. In diesem Jahr könnte es eine große Überraschung geben, denn es soll ein neues Modell hinzukommen. Wenn ihr auf eine günstigere Version gehofft habt, dann könntet ihr jetzt enttäuscht werden. Laut WinFuture soll Samsung eine Ultra-Version des Galaxy Z Fold 6 planen. Also eine noch teurere Version des sowieso fast unerschwinglichen Falt-Smartphones. Zur Erinnerung: Das Galaxy Z Fold 5 kam für 1.899 Euro auf den Markt. Mittlerweile ist der Preis aber massiv gefallen (bei NBB anschauen).

Der Erfolg der Galaxy-S-Serie könnte für diese Entscheidung verantwortlich sein. Samsung kann sich über ein großes Interesse an den Ultra-Smartphones freuen. Das Galaxy S23 Ultra hat sich am besten verkauft. Erst danach kamen das Galaxy S23 und mit großem Abstand das Galaxy S23 Plus. Bei der Galaxy-S24-Serie dürfte es ähnlich ausfallen, da Samsung geschickt dafür sorgt, die Ultra-Handys zur besten Option zu machen. Bei den anderen Handys müssen teilweise große Kompromisse eingegangen werden.

Im Video zeigen wir euch die aktuellen Falt-Handys von Samsung:

Was soll das Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra besser machen?

Wie genau eine Ultra-Version des Samsung Galaxy Z Fold 6 aussehen könnte, ist bislang offen. Es handelt sich nur um ein Gerücht, das aufgeschnappt wurde. Rein technisch gesehen könnte Samsung das Ultra-Handy deutlich aufrüsten. Es gibt bei der Kamera und dem Design noch viel Potenzial. So könnte ein anderes Seitenverhältnis genutzt werden. Der S Pen könnte zudem ins Gehäuse eingeschoben werden können. Alles Dinge, die sich Fold-Fans von Samsung seit Jahren wünschen.

