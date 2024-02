Samsung hat es eilig: Zweites Galaxy-Event verspricht drei neue Produkte

Samsung hat die Galaxy-S24-Smartphones in diesem Jahr früher vorgestellt als die Galaxy-S23-Modelle im vergangenen Jahr. Die gleiche Strategie will das südkoreanische Unternehmen laut neuesten Informationen auch mit dem zweiten großen Galaxy-Unpacked-Event für 2024 fahren. Dieses Mal könnte es durch ein komplett neues Produkt deutlich spannender werden.

Samsung Electronics Facts

Zweites Samsung-Event soll vorgezogen werden

Samsung wird in diesem Jahr noch ein zweites Unpacked-Event veranstalten, auf dem einige neue Produkte vorgestellt werden sollen. Schon jetzt will SamMobile nicht nur erfahren haben, dass die Präsentation am 10. Juli 2024 und damit über zwei Wochen früher stattfinden soll als noch 2023, sondern auch was auf dem Event vorgestellt wird:

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Ring

Anzeige

Diese drei Produkte sollen laut der Quelle gesetzt sein. Besonders die Vorstellung des Galaxy Ring Anfang Juli 2024 soll ganz bewusst gewählt worden sein. Der Fokus des Events soll auf Gesundheitsfunktionen liegen. Samsung ist einer der Hauptsponsoren für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris und könnte die Galaxy-Ringe an Athleten verteilen. Thematisch würde das durchaus passen.

Anzeige

Den Galaxy Ring hat Samsung in den letzten Wochen schon mehrfach gezeigt aber noch nicht offiziell vorgestellt. Zumindest über die Laufzeit wurde gesprochen, die ziemlich hoch ausfallen soll. Vorgestellt werden soll der Ring laut früheren Aussagen in der zweiten Jahreshälfte 2024. Das würde also zeitlich durchaus passen.

Mit dem Galaxy S24 Ultra hat Samsung bereits ordentlich aufgefahren:

Bestes Handy? SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA angeschaut Abonniere uns

auf YouTube

Samsung könnte weitere Produkte vorgestellt

SamMobile nennt zwar nur die beiden Falt-Handys und den Ring, doch es könnte noch viel mehr passieren. Im vergangenen Jahr wurden auf dem zweiten Galaxy-Unpacked-Event von Samsung auch die Galaxy-Tab-S9-Tablets vorgestellt. Da könnte es also möglicherweise Nachfolger geben. Zudem schwirrt auch ein Galaxy Z Fold 6 Ultra in der Gerüchteküche herum. Das nächste Samsung-Event dürfte es also richtig in sich haben.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.