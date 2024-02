Samsung Galaxy S24: Das haben zuletzt das Galaxy S7 und S8 geschafft

Samsung ist mit den Galaxy-S24-Smartphones nach langer Zeit wieder ein großer Erfolg gelungen. Die KI-Smartphones sollen sich nicht nur deutlich besser verkaufen als die Vorgänger, sondern in einigen Märkten auch legendäre Handys übertreffen.

Samsung Galaxy S24 verkauft sich hervorragend

Für Samsung macht sich die Entwicklung der Galaxy-S24-Smartphones mit vielen nützlichen KI-Funktionen bezahlt. Gleich zwei Quellen haben neue Rekorde zu vermelden. Demnach wurden die S24-Modelle in Südkorea in einem Monat häufiger verkauft als jedes andere Galaxy-S-Smartphone zuvor. Damit wurde auch das legendäre Galaxy S8 geschlagen. In nur 28 Tagen wurden über eine Million Geräte verkauft. Nur das Galaxy Note 10 hatte sich 2019 noch etwas schneller eine Million Mal verkauft (Quelle: SamMobile).

Gute Nachrichten gibt es aber auch aus anderen Ländern. So sollen sich die Galaxy-S24-Smartphones im iPhone-dominierten Nordamerika über 3,2 Millionen Mal verkauft haben. Damit schlägt die neue Generation die extrem populäre Galaxy-S7-Generation. Insgesamt soll Samsung weltweit innerhalb eines Monats 10 Millionen Galaxy-S24-Modelle abgesetzt haben.

Da sich die Galaxy-S24-Smartphones rein technisch und optisch kaum von den Vorgängern unterscheiden, sondern nur im Detail verbessert wurden, dürfte klar sein, dass die „Galaxy AI“ eine der größten Rollen für den Kauf der neuen Modelle spielt. Samsung hatte dort sogar Funktionen integriert, die bisher kein anderer Hersteller bietet – nicht einmal Google.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra mit der „Galaxy AI“ vor:

Samsung bringt KI-Funktionen auf ältere Smartphones

Um die neuen KI-Funktionen der Galaxy-S24-Smartphones nutzen zu können, müsst ihr euch aber nicht sofort ein neues Handy kaufen. Besitzt ihr ein High-End-Modell aus dem Jahre 2023, dann werdet ihr im März ein Software-Update erhalten, welches die meisten der neuen Features beinhaltet. Dazu gehört beispielsweise auch die Übersetzung von Anrufen in Echtzeit. Das hatte mich im Test vom Galaxy S24 Ultra begeistert. Noch ältere Smartphones aus dem Jahre 2022 und früher erhalten diese Features aber nicht.

