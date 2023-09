© Bildquelle: Getty Images / Vedrana Sucic 1 / 22

Noch ist der Sommer nicht vorbei. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Deutsche ihren Urlaub in der Sonne oder in den Alpen verbringen. Damit ihr eure Freunde an eurer Reise teilhaben lassen könnt, solltet ihr auf die entsprechenden Urlaubsgrüße nicht verzichten. Früher wurden diese noch per Postkarte geschickt, heute könnt ihr euren Urlaubsgruß auch mit einem Foto versehen online über WhatsApp oder einen anderen Messenger verschicken.

Damit der Gruß aus dem Ferien nicht zu einem trockenen „Sonne scheint, Essen ist gut, bis bald“ verkommt, findet ihr auf den folgenden Seiten einige Tipps und lustige Sprüche für Urlaubsgrüße, die ihr bei WhatsApp, per SMS oder aber natürlich auch klassisch auf die Postkarte packen könnt. Die Bilder mit den Urlaubssprüchen könnt ihr auch herunterladen und direkt per Smartphone an Freunde weiterschicken.

Urlaubsgrüße für WhatsApp, SMS und Co.: Lustig und schön aus der Sonne

Natürlich sind die per WhatsApp geschickten Grüße schneller im Heimatland oder bei den Freunden als Postkartengrüße. Damit das Senden der Urlaubsgrüße über WhatsApp nicht teurer wird, als der Postkartenversand solltet ihr auf Roaming-Gebühren achten.

Neben WhatsApp gelten auch der direkte Anruf sowie die SMS als beliebte Methode, um anderen von seiner Reise zu berichten. Blättert euch hier durch unsere lustigen Urlaubsgrüße für WhatsApp, SMS und Co.