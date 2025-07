iPhone-Hack: Mit diesem Button-Trick in der Foto-App spart ihr wertvolle Zeit

Diesen versteckten Foto-Button übersehen viele iPhone-Nutzer – aber er spart euch am Ende richtig Zeit.

iPhone-Nutzer zugehört: In der Foto-App schlummert ein cleverer Trick, mit dem ihr Bilder in Sekundenschnelle zuschneiden könnt – ganz ohne langes Herumtippen in der Bearbeiten-Ansicht. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist der richtige Fingergestus und ein unscheinbarer Button oben rechts. Wer diesen Kniff kennt, spart bei der Bildbearbeitung nicht nur Zeit, sondern auch Nerven.

So funktioniert der versteckte Zuschnitt-Trick im iPhone

Das Feature versteckt sich in der ganz normalen Fotos-App eures iPhones – ihr müsst keine zusätzliche App laden. Und so geht’s:

Öffnet ein beliebiges Bild in der Fotos-App.

Zoomt mit zwei Fingern in das Foto hinein – entweder im Hoch- oder Querformat.

Oben rechts erscheint nun ein kleiner Button mit dem Symbol für den Zuschnitt.

Tippt darauf – und das iPhone schneidet das Bild sofort auf den sichtbaren Bildausschnitt zu.

Kein manuelles Ziehen, kein Gefummel mit den Ecken: Das Gerät erkennt automatisch den aktuellen Bildausschnitt und übernimmt ihn 1:1. Sofort öffnet sich die Bearbeiten-Ansicht, in der ihr das neue Format weiter anpassen oder einfach direkt sichern könnt.

So einfach gelingt der Zuschnitt – man beachte den entsprechenden Button oben rechts. (© Screenshot Foto-App GIGA.de / Bild: Sven Kaulfuss GIGA.de)

Bearbeiten oder Rückgängig machen – ganz wie ihr wollt

Keine Sorge: Wenn ihr euch vertan habt oder das Originalbild behalten wollt, ist das kein Problem. Wie bei allen Bearbeitungen in der Fotos-App könnt ihr den Zuschnitt jederzeit rückgängig machen. Das Original bleibt im Hintergrund erhalten – ganz typisch Apple eben.

Fazit: Klein, aber oho – dieser Button spart euch richtig Zeit

Der Button-Trick mag unscheinbar wirken, aber wer regelmäßig Bilder zuschneidet, wird ihn schnell zu schätzen wissen. Statt umständlich ins Bearbeiten-Menü zu wechseln und manuell zu zoomen, erledigt ihr den Zuschnitt jetzt mit einer einfachen Geste und einem Fingertipp.

Ein klassischer iPhone-Hack, wie ihn Apple-Fans lieben: Einfach, elegant – und extrem praktisch im Alltag.

