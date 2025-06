WhatsApp-Gruppe heimlich verlassen und ohne Benachrichtigung austreten – geht das?

Manchmal wird man in WhatsApp-Gruppen eingeladen, in denen nichts Spannendes geschrieben wird und bei denen man nicht unbedingt dabei sein möchte. Kann man solche Gruppen heimlich verlassen, ohne dass das andere Mitglieder im Chat-Fenster sehen?

Aus einer Gruppe kann man ganz einfach austreten, indem man oben auf den Gruppennamen drückt. Dann findet man ganz unten die entsprechende Option.

Wie kann man eine WhatsApp-Gruppe heimlich verlassen?

Verlässt man eine Gruppe, erhält nur der Gruppen-Administrator eine entsprechende Mitteilung. Andere Gruppen-Teilnehmer werden nicht darüber informiert.

Lange Zeit wurde allen Teilnehmern mit der Meldung „XY hat die Gruppe verlassen“ angezeigt, wenn sich ein Mitglied verabschiedet hat. Das hat manchmal für Verwunderung gesorgt, wenn sich der entsprechende Teilnehmer zum Beispiel nicht verabschiedet hat. Seit einem Update ist das aber nicht mehr der Fall. Geht man aus einer Gruppe, werden andere Gruppenmitglieder nicht darüber informiert. Eine Ausnahme gibt es: Der oder die Gruppen-Administratoren werden weiterhin darüber benachrichtigt. Das kann man nicht unmittelbar umgehen, es gibt also keine einfache Option, mit der man den Hinweis ausschalten kann.

Kann man heimlich mitlesen?

Falls ihr verhindern wollt, dass der Administrator über euren Abschied benachrichtigt wird, oder wenn ihr weiterhin heimlich in der Gruppe mitlesen möchtet, ohne dass ihr über neue nervige Mitteilungen benachrichtigt werdet, könnt ihr die Gruppe einfach stumm schalten. Dann bleibt ihr weiterhin Teil des Chats, könnt alle Nachrichten lesen und bemerkt nur noch in der Chat-Übersicht direkt in WhatsApp, dass neue Mitteilungen vorliegen. Geht so vor, um heimlich in der WhatsApp-Gruppe mitzulesen:

Öffnet den Gruppen-Chat. Tippt rechts oben auf die drei Punkte. Wählt die Option „Benachrichtigungen stummschalten“. Mit der Auswahl „Immer“ bekommt ihr keine Push-Nachrichten mehr, wenn neue Nachrichten vorliegen. Es wird auch kein WhatsApp-Symbol in der Statusleiste außerhalb des Messengers angezeigt. Nur, wenn ihr die App öffnet, seht ihr in der Chat-Übersicht anhand der weißen Zahl im grünen Punkt, dass neue Nachrichten von anderen Mitgliedern geschrieben wurden.

Ihr könnt die Gruppe auch archivieren. Dann taucht der Eintrag nicht mehr in der Liste der Gespräche auf. Alte Nachrichten findet ihr im Chat-Archiv wieder.

WhatsApp-Gruppe verlassen: Das sehen andere

Andere Teilnehmer erfahren nicht, dass ihr aus einer Gruppe austretet. Es gibt aber Anzeichen, an denen man das erkennen kann:

Euer Name taucht nicht mehr in der Liste der aktiven Gruppen-Mitglieder auf.

Der Name taucht aber in der Übersicht der ehemaligen Mitglieder auf. Dieser Eintrag verschwindet erst nach einiger Zeit.

Alte Nachrichten von euch bleiben erhalten und werden nicht automatisch gelöscht.

