Neu bei WhatsApp: Nützliche Funktion spart euch richtig viel Zeit

WhatsApp rüstet eure Chats mit einer zeitsparenden KI-Funktion auf.

Eine neue Chat-Zusammenfassung soll dem Gruppen-Chaos und der Nachrichtenflut im Messenger den Schrecken nehmen – und das bei angeblich bestem Datenschutz.

Update vom 26. Juni 2025: WhatsApp führt die KI-gestützte Nachrichtenzusammenfassung jetzt für alle Nutzer des Messengers ein. Die Funktion wird nach und nach verfügbar gemacht. Die KI-Zusammenfassung soll dabei helfen, ungelesene Nachrichten schnell nachzuholen. Sie steht sowohl in Einzelchats als auch in Gruppenunterhaltungen bereit (Quelle: WhatsApp).

Orignalmeldung vom 7. Mai 2025:

WhatsApp: KI-Zusammenfassung für Chats

In der neuesten Android-Beta hat WhatsApp eine Neuerung für Viel-Chatter eingeführt: Künftig sollen Nutzer neue Nachrichten in Chats, Gruppen oder Kanälen mit nur einem Fingertipp zusammenfassen lassen können.

Die Besonderheit dabei: Das Ergebnis bleibt laut WhatsApp vollständig privat. Durch den Einsatz einer neuen Technik verspricht der Messenger, dass keine Inhalte von Meta oder anderen eingesehen werden können – auch nicht bei der Verarbeitung.

Sobald viele neue Nachrichten eingehen, blendet WhatsApp einen neuen Button ein. Tippt man ihn an, fasst eine KI auf Wunsch die ungelesenen Nachrichten zusammen. Das geschieht lokal und verschlüsselt, sagt WhatsApp. Vor allem bei Gruppen mit hohem Aktivitätslevel soll das für mehr Übersicht sorgen. WhatsApp will so helfen, Konversationen schneller wieder aufzunehmen, ohne lange scrollen zu müssen.

Die Funktion bleibt optional. Wer sie nicht möchte oder den „Erweiterten Chat-Datenschutz“ aktiviert hat, erhält keine Möglichkeit der KI-Zusammenfassungen. Damit trägt WhatsApp dem Wunsch vieler Nutzer Rechnung, selbst über den Einsatz von KI im Messenger zu entscheiden. Die Funktion soll vor allem denen helfen, die viele Chats gleichzeitig verfolgen.

WhatsApp: Schritt Richtung KI-Messenger

Mit der neuen Zusammenfassung führt WhatsApp eine der ersten wirklich sichtbaren KI-Funktionen ein. Während andere Dienste ihre Nutzer derzeit mit KI-Feature geardezu überrollen, geht WhatsApp einen etwas zurückhaltenderen Weg.

Die KI-Zusammenfassungen sind derzeit nur in der Beta-Version des Messengers für Android zu finden. Wann sie in der finalen Version auftauchen, ist noch nicht bekannt (Quelle: WABetaInfo).

