WhatsApp-Status ganz anders: Beliebte Messenger-Funktion wird komplett umgekrempelt

Jetzt wird der WhatsApp-Status viel individueller.

Für alle, die den WhatsApp-Status nutzen, gibt es Grund zur Freude: Der Messenger rüstet die Text-Status-Funktion ordentlich auf – mit Musik, Stickern und Zeichenwerkzeugen.

WhatsApp: Neue Kreativ-Werkzeuge für den Status

In der Betaversion von WhatsApp für Android sind ganz neue Möglichkeiten aufgetaucht, um den eigenen Status persönlicher und visueller zu gestalten. Künftig lassen sich Emojis, Sticker, Musik und sogar eigene Zeichnungen direkt in den Text-Status einfügen, ganz ohne Foto- oder Videohintergrund. Die Tools erscheinen direkt im Editor und ermöglichen so ein kreatives Status-Update in wenigen Schritten.

Ab sofort lässt sich der schlichte Look mit zahlreichen Elementen aufpeppen. Nutzer können über das neue Zeichenwerkzeug beispielsweise ein Herz malen, dazu einen Song mit Stickerlayout einfügen und mit passenden Emojis ihre aktuelle Stimmung verdeutlichen.

Spannend ist auch die Musikfunktion. Anstelle wie bisher zwingend ein Foto oder Video verwenden zu müssen, reicht hier jetzt auch der reine Text-Status aus. WhatsApp bietet zusätzlich verschiedene Design-Vorlagen, von der Retro-Kassetten-Optik bis hin zu künstlerischen Layouts. Die Musik wird direkt über einen Shortcut im Editor eingebunden.

Bereits in früheren Betas gab es erste Hinweise auf neue Musik-Sharing-Optionen. Nun zeigt sich, wohin die Reise geht: Text-Statusmeldungen werden zu einem echten Spielplatz für Emojis, Songs und visuelle Spielereien (Quelle: WABetaInfo).

WhatsApp: Bunter Status-Update nur als Beta

Die Funktion ist zu Beginn nur für Beta-Nutzer sichtbar, wird aber in den kommenden Wochen schrittweise für mehr Geräte freigeschaltet. Wer den augepeppten Status jetzt schon verwenden will, muss die Betaversion von WhatsApp über den Google Play installieren.