Bei WhatsApp abmelden und ausloggen: So geht es

Um auf seine Nachrichten zuzugreifen, muss man sich bei WhatsApp anmelden. Das geht in der App am Smartphone sowie bei WhatsApp Web am PC. Doch wie kann man sich dort wieder ausloggen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bei WhatsApp abmelden (Android und iPhone)

WhatsApp selbst hat keinen klassischen „Abmelden“-Button wie viele andere Apps. Sobald man WhatsApp einmal eingerichtet hat, bleibt das Konto aktiv, solange die App auf deinem Gerät installiert ist und die Nummer registriert bleibt. Ihr könnt euch also nicht einfach per Button abmelden. WhatsApp läuft permanent im Hintergrund und wartet auf neue Nachrichten. Auf dem Smartphone gibt es lediglich einige Umwege zum Log-Out:

Eine Funktion zur Abmeldung in der App ist in Arbeit. So sind erste Hinweise auf einen Log-Out-Button in der Beta-Version 2.25.17.37 aufgetaucht (als APK herunterladen). Dort kann man in den Einstellungen im Bereich „Konto“ die Abmeldung durchführen. So kann man sich temporär ausloggen und Daten sowie Einstellungen behalten oder sich komplett anmelden, um ein neues Konto einzurichten. Wann das Feature aber in die öffentliche WhatsApp-Version für alle eingeführt wird, ist noch nicht bekannt (Quelle: Android Authority). Als Umweg kann man derzeit alle Daten von WhatsApp auf dem Smartphone löschen. Dazu ruft ihr die App-Verwaltung auf dem Smartphone auf. Steuert den Eintrag für WhatsApp an und wählt „Speicher“. Dort könnt ihr die „Daten“ und den „Cache löschen“. Alternativ deinstalliert ihr WhatsApp und installiert die App erneut, wenn ihr sie wieder braucht. Auf Android-Geräten öffnet ihr dazu die „Einstellungen“ > „Apps“ oder „Anwendungsmanager“. Sucht dort nach „WhatsApp“ und tippt auf „Deinstallieren“. Auf iPhones haltet ihr das WhatsApp-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt, bis es wackelt. Tippt dann auf das „X“ oder Löschen-Symbol. Ihr löscht euren WhatsApp-Account: Dadurch könnt ihr WhatsApp erst wieder nutzen, wenn ihr einen neuen Account erstellt.

Anzeige

Wichtig: Nach dem Löschen der Daten sind alte Chatverläufe nur wieder da, wenn man vorher ein Backup gemacht hat.

Wer WhatsApp nur kurzzeitig deaktivieren möchte, kann sich eine Firewall-App installieren, die den Internetzugriff per App blockiert. Das geht jedoch nur bei Android. Die App ist nicht mehr im Play Store verfügbar, kann aber noch hier heruntergeladen und manuell als APK-Datei installiert werden.

AFWall+ (Android Firewall +) portgenix

Anzeige

Bei „WhatsApp Web“ abmelden

Einfacher geht es am PC. Wenn ihr „WhatsApp Web“ nutzt, könnt ihr euch dort jederzeit abmelden:

© GIGA

Klickt im Browser rechts oben auf das Symbol mit den drei Punkten (⋮). Drückt auf den Eintrag „Abmelden“. Wenn ihr WhatsApp Web später wieder nutzen wollt, müsst ihr euch erneut per QR-Code in WhatsApp Web im Browser anmelden.

Anzeige

Richtig abmelden geht bei WhatsApp also derzeit nur in Desktop- und Web-Version. In der App funktioniert das nur über „App-Daten löschen“ oder „Deinstallieren“. Ein klassischer Abmelde-Button existiert nicht.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.