Scalable Capital Login: Anmelden und Depot verwalten

Mit dem Scalable-Capital-Login meldet ihr euch in eurem Kundenkonto an, um eure finanziellen Geschäfte beim Anbieter durchzuführen und zu verwalten. Die Anmeldung ist im Browser am Computer möglich. Wollt ihr die Geldgeschäfte am Smartphone organisieren, nutzt die Scalable-Capital-App für Android und iOS.

Nach dem Login könnt ihr auf euer Depot zugreifen und den aktuellen Finanzstatus einsehen. Zudem führt ihr Geschäfte durch oder bucht Geld aus dem Depot ab. Wollt ihr euch bei Scalable Capital im Browser anmelden, überprüft immer, welche Adresse oben steht. Betrüger verschicken manchmal gefälschte Login-Seiten. Trägt man seine Anmeldedaten hier ein, erhalten Fremde Zugriff auf eure Daten. Bei der echten Scalable-Capital-Seite steht immer „secure.scalable.capital“ in der Adressleiste.

So funktioniert der Scalable Capital Login

Nutzt ihr Scalable Capital mit einer Depotführung bei ING, wählt ihr im Anmeldeprozess das Feld „Depotführung bei ING“. In dem Fall steht „ing-secure.scalable.capital“ in der Adressleiste. Habt ihr gleichzeitig ein Depot bei ING und bei der Baader Bank, werden diese Konten separat gehandhabt. Ihr habt also verschiedene Logins für die Banken.

Falls ihr noch keinen Login bei Scalable Capital habt, könnt ihr euch hier registrieren. Bei der ersten Anmeldung wählt ihr aus, ob ihr ein „Broker“-Konto möchtet, bei dem ihr alle Transaktionen wie den Handel mit ETF, Aktien, Crypto und Fonds komplett selbst verwalten wollt. Dort könnt ihr auch einen Sparplan festlegen. Alternativ wählt ihr bei der Anmeldung das „Wealth“-Modell, bei der Geldgeschäfte automatisiert durchgeführt werden.

Ganz gleich für welche Option ihr euch entscheidet, ihr benötigt für den Login bei Scalable Capital ein Passwort und eine gültige E-Mail-Adresse. Wählt ein sicheres Kennwort und nutzt Login-Daten, die nicht bereits bei anderen Diensten eingesetzt werden. Hacker kapern immer wieder Datenbanken und probieren Kombinationen von E-Mail-Adresse und Passwort bei allen möglichen Diensten aus. Bei mehrfach verwendeten Anmeldedaten können Betrüger sich also schnell Zugang zu mehreren Diensten gleichzeitig verschaffen.

Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Scalable Capital Login

Wie bei allen Online-Konten sollte man auch den Scalable-Capital-Login per Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern. Dabei wird dem Passwort eine weitere Sicherheitsmethode hinzugefügt. Es kann sich zum Beispiel um einen Code handeln, der nur einmal gültig ist und an ein verknüpftes Smartphone gesendet wird. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung lässt sich schnell und einfach in der Scalable-Capital-App einrichten. Hier findet ihr den kostenlosen Download der App für Android und iOS:

Scalable Capital: ETF & Aktien Scalable GmbH

Scalable Capital: Aktien & ETF Scalable GmbH

Scalable Capital: Passwort für Login vergessen?

Habt ihr euer Passwort für Scalable Capital vergessen, könnt ihr es auf der Anmeldeseite zurücksetzen lassen.

Dann erhaltet ihr eine Nachricht an die hinterlegte E-Mail-Adresse. Folgt dort den Anweisungen, um ein neues Kennwort zu erhalten. Auch hier solltet ihr darauf achten, dass ihr nur Links nutzt, die auf der Seite „secure.scalable.capital“ laufen. Habt ihr euer Smartphone verloren oder gibt es Anzeichen darauf, dass Fremde Zugriff auf euer Konto erhalten haben, wendet euch umgehend an den Support von Scalable Capital. Dafür nutzt ihr die E-Mail-Adresse service@scalable.capital. Nutzt einen aussagekräftigen Betreff wie „Kontosperrung“ „/“Account Block“, damit euer Anliegen schnell bearbeitet wird.

Scalable Capital Login geht nicht?

Falls die Anmeldung nicht funktioniert, kann das mehrere Ursachen haben. Überprüft Folgendes:

Stellt sicher, dass ihr das Passwort und die E-Mail-Adresse richtig eingegeben habt. Achtet auch auf Groß- und Kleinschreibung sowie auf Sonderzeichen.

Möglicherweise gibt es eine vorübergehende Störung beim Dienst. Versucht es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Für die Anmeldung benötigt ihr eine Internetverbindung. Stellt also sicher, dass euer Gerät online ist.

Habt ihr die richtige Anmeldeoption genutzt? Je nachdem, ob euer Depot bei ING oder Baader läuft, gibt es verschiedene Optionen. Zum ING-Login / Zum Baader-Login.

Bei generellen Login-Problemen solltet ihr den Support kontaktieren. Das geht per E-Mail unter dieser Adresse: support@scalable.capital

