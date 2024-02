WhatsApp: Neue Funktion schützt euch vor unangenehmer Situation

WhatsApp will die Privatsphäre seiner Nutzer verbessern. Dazu hat sich der beliebte Messenger eine kleine, aber nützliche Funktion einfallen lassen – die im besten Fall auch vor etwas unangenehmen Situationen schützen soll: Screenshots von Profilbildern lassen sich künftig nicht mehr anfertigen.

Profilbilder: WhatsApp schränkt Screenshot-Funktion ein

WhatsApp hat ein neues Sicherheitsmerkmal eingeführt. Dieses erschwert es Nutzern, Profilbilder anderer ohne deren Erlaubnis zu speichern. Bisher war es möglich, einfach einen Screenshot zu erstellen – obwohl das direkte Herunterladen von Profilbildern bereits vor Jahren deaktiviert wurde.

Mit der neuesten Beta-Version von WhatsApp für Android wird diese Möglichkeit eingeschränkt. Wenn Nutzer versuchen, einen Screenshot von einem Profilbild zu machen, erhalten sie eine Fehlermeldung. Diese besagt, dass die gewünschte Funktion aufgrund von Einschränkungen der App gesperrt ist (Quelle: WABetaInfo).

Damit führt WhatsApp eine Funktion ein, die einigen Nutzern bereits von Banking-Apps bekannt sein dürfte. Dort lässt sich in der Regel einstellen, ob Screenshots erlaubt sind oder nicht.

Ein Allheilmittel für einen umfassenden Schutz von Bildern ist die neue Maßnahme jedoch nicht. Nutzer, die ihre Fotos generell vor unbefugtem Zugriff schützen wollen, müssen weiterhin Vorsicht walten lassen. Beispielsweise können Fotos immer noch mit einem zweiten Handy aufgenommen werden, was die Effektivität dieser Sicherheitsfunktion leicht relativiert. Einen wirksamen Schutz dagegen wird es in der App aber wohl auch in Zukunft nicht geben.

Tipps und Tricks rund um WhatsApp seht ihr im Video:

auf YouTube

WhatsApp: Wann werden Profilbild-Screenshots verboten?

Das Update ist derzeit für Beta-Tester der Android-Variante des Messengers verfügbar und dürfte in den kommenden Wochen einer breiteren Nutzerschaft zugänglich gemacht werden. Ein genauer Zeitplan für die Veröffentlichung steht noch nicht fest, auch nicht für die iOS-Variante. Erfahrungsgemäß dauert es nicht lange, bis die Beta-Funktionen von WhatsApp für alle Nutzer freigegeben werden.

