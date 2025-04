WhatsApp: „Nachricht gelöscht“ – kann man das entfernen?

Bei WhatsApp kann man zwar verschickte Nachrichten löschen, der ursprüngliche Empfänger sieht im Verlauf aber den Hinweis „Du hast diese Nachricht gelöscht“. Kann man das auch löschen?

„Du hast diese Nachricht gelöscht“: Lässt sich der Hinweis ausblenden?

Derzeit gibt es keine Möglichkeit, diesen Hinweis auf eine gelöschte Nachricht im WhatsApp-Chatverlauf zu löschen. Man kann derzeit also zwar den Inhalt einer verschickten Nachricht nachträglich aus dem Chat entfernen, anhand des Hinweises weiß der Empfänger aber, dass etwas verschickt und wieder zurückgenommen wurde. Je nach Gesprächspartner könnte es demnach Rückfragen dazu geben. Andere Messenger wie Telegram sind in der Hinsicht ein Stück weiter. Hier werden Nachrichten komplett und ohne Spur aus dem Chat-Verlauf entfernt.

So sieht der Hinweis aus. Vermeiden lässt er sich nicht. (© Screenshot GIGA) Hinweis: Beim Löschen solltet ihr vorsichtig vorgehen. Ihr habt die Option, ob ihr eine Nachricht für alle im Chat oder nur für euch entfernen wollt. Wählt ihr die zweite Option, verschwindet die Mitteilung zwar bei euch, bleibt beim Gegenüber aber weiterhin im Chat-Verlauf. Es gibt dann keine Möglichkeit, diese Nachricht noch beim anderen zu entfernen.

Gelöschte Nachricht in Zitat entfernen

Wurde eine Nachricht zitiert, blieb der Text dort stehen, auch wenn die ursprüngliche Mitteilung nachträglich entfernt wurde. Das soll sich bald ändern. In einer Vorab-Version (iOS 25.12.73, WabetaInfo) verschwinden gelöschte Nachrichten im Zitat aus dem Nachrichtenverlauf. So sehen andere Chat-Teilnehmer also gar nicht, dass an der Stelle vorher etwas stand. Wann die Funktion aus der Beta-Version in die öffentliche WhatsApp-Version einzieht, ist noch nicht bekannt.

Nachrichten spurlos entfernen: Nur das geht

WhatsApp bietet lediglich eine Möglichkeit, Nachrichten spurlos aus dem Chat-Verlauf zu entfernen. In den Einstellungen eines Chats kann man die „selbstlöschenden Nachrichten“ aktivieren. Dort wählt man einen Zeitraum von 24 Stunden bis zu 90 Tagen. Nach Ablauf dieser Zeit werden entsprechende Mitteilungen automatisch und ohne zurückbleidende Spuren aus dem Chat entfernt.

Warum WhatsApp, warum? Ich fände es ganz schön, wenn sich auch der Text „Diese Nachricht wurde gelöscht“ entfernen ließe. Wenn ich eine Nachricht aus dem Chat nachträglich entferne, hat das ja einen Grund. Auf etwaige Rückfragen von Chat-Partnern kann ich verzichten. Warum sollte man die Neugier beim Gegenüber so wecken?

Ein weiterer Hinweis, den man im WhatsApp-Chat liest, lautet „Deine Sicherheitsnummer hat sich geändert“. Das steckt dahinter:

