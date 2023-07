Ein WhatsApp-Kontakt lässt sich hinzufügen, indem man die Telefonnummer des Nutzers in der Telefonbuch-App auf dem Smartphone speichert. Mit einem kleinen Trick könnt ihr bei WhatsApp sehen, wer eure Nummer gespeichert hat.

WhatsApp Facts

Eine direkte Anzeige in der Kontaktliste, um zu sehen, ob eure Nummer bei einem anderen Nutzer gespeichert ist, gibt es nicht. Das ist also eigentlich nicht von WhatsApp vorgesehen. Über die „Broadcast“-Funktion könnt ihr aber trotzdem herausfinden, ob ihr euch in der Kontaktliste von anderen befindet.

WhatsApp: Bin ich als Kontakt gespeichert? So findet ihr es heraus

Das „Broadcast“-Feature ist dazu gedacht, eine Nachricht an mehrere Kontakte zu senden, ohne dafür eine Gruppe aufmachen zu müssen. Darüber könnt ihr aber auch entdecken, ob euch jemand in seiner Kontaktliste bei WhatsApp gespeichert hat. Das geht so:

Voraussetzung ist, dass ihr den entsprechenden Nutzer im Telefonbuch gespeichert habt, damit der Nutzer in eurer WhatsApp-Kontaktliste auftaucht. Öffnet die Übersicht der Chat-Verläufe in WhatsApp. Tippt auf die drei Punkte rechts oben. Wählt die Option „Neuer Broadcast“ aus. Nehmt einen Teilnehmer, bei dem ihr euch sicher seid, dass er euch in der Kontaktliste gespeichert hat. Danach wählt ihr den WhatsApp-Nutzer aus, von dem ihr wissen wollt, ob er eure Nummer gespeichert hat. Schickt eine beliebige Nachricht. Ohne Test-Nachricht funktioniert es nicht. Jetzt legt ihr das Smartphone zur Seite und wartet einige Stunden, damit die Teilnehmer eure Nachricht gelesen haben. Danach öffnet ihr den Broadcast-Chat und tippt auf den „Info“-Button. Hier seht ihr für jeden Kontakt, ob die Nachricht „zugestellt“ oder „gelesen“ wurde. Ist das der Fall, ist euer Nummer bei dem Nutzer gespeichert. Falls hier jedoch nur der Hinweis „gesendet“ steht, seid ihr vermutlich nicht eingespeichert.

So findet man heraus, bei wem man in WhatsApp als Kontakt gespeichert ist

Beachtet, dass diese Methode nicht ganz zuverlässig ist. Der Eintrag „gesendet“ kann auch stehenbleiben, wenn der Nutzer eure Nummer zwar gespeichert hat, sein Smartphone aber über eine längere Zeit ausgeschaltet oder offline ist und die WhatsApp-Nachricht demnach nicht erfolgreich zugestellt werden kann.

Ihr denkt, ihr wurdet blockiert? So findet ihr es bei WhatsApp heraus.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.