Abkürzungen wie „lmk“ sind bei Chat-Nachrichten im Messenger oder auch in E-Mails häufig gesehen. Solche Akronyme stammen meistens aus dem Englischen und können deswegen nicht immer leicht aus dem Kontext hergeleitet werden. Was die Abkürzung „lmk“ ausgeschrieben und übersetzt bedeutet, erfahrt ihr hier.

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

Unnützes Wissen: Fakten aus 20 Themengebieten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2023 13:37 Uhr

Bedeutung der Abkürzungen

Auch „lmk“ stammt wie viele Abkürzungen im Netz aus dem Englischen. Das Akronym „lmk“ steht dabei für „let me know“, was übersetzt „gib mir Bescheid“, „lass es mich wissen“ oder formell „informieren Sie mich“, „Ich bitte um Mitteilung“ heißt.

Wenn jemand im Chat oder einer Mail die Abkürzung benutzt, möchte er also eine Rückmeldung von euch. Oft wird die Abkürzung auch in einen zeitlichen Rahmen gesetzt wie „sobald du mehr weißt lmk“ oder „lmk asap“.

Weiteren Internslang, Jugendwörter und Abkürzungen wie tl;dr, Alman oder Boomer, erklären wir in folgendem Video im Schnelldurchlauf:

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Anwendungsbeispiele von „lmk“

Die Abkürzung „lmk“ wird in den meisten Fällen schriftlich bei Gesprächen per Chat oder E-Mail, aber auch in den sozialen Medien wie Twitter, Instagram oder Facebook genutzt. Hier haben wir einige typische Beispiele für die Anwendung:

A: „Ich habe heute unerwartet noch einen Termin reingekriegt, aber sollte schnell gehen“

B: „kd, wenn du weißt, wann du Zeit hast lmk“

A: „Viel Glück für deine Prüfung 🙏 & lmk wie es gelaufen ist“

B: „ty aber ich hab solche Angst T_T“

A: „Hier ist die erste Version meiner Arbeit. lmk wie du sie findest.“

B: „NP, werde ich direkt die Tage lesen 👍“

Die wichtigsten Abkürzungen im Netz und was sie bedeuten, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Weitere Bedeutungen

Die Abkürzung „LMK“ oder „lmk“ kommt sonst zum Glück nicht allzu häufig vor, sodass Verwechslungen eher ungewöhnlich sind. Dennoch das Akronym auch noch weitere Dinge bedeuten. Falls „lass es mich wissen“ mal gar nicht in den Kontext des Geschriebenen passt, könnte die Abkürzung zum Beispiel auch für folgende Dinge stehen:

Lang-, Mittel-, Kurzwelle (Funkwellen/Frequenzbereiche)

Landeszentrale für Medien und Kommunikation

Landmark (englisch für Orientierungspunkt)

Zweitsprache Netzjargon: Was bedeuten diese Chat-Abkürzungen?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.