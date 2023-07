Der englische Ausdruck „relate to“ und der gerne verwendete Hashtag „#relatable“ haben es so weit geschafft, dass es nun auch eine eingedeutschte Version des Wortes gibt. Aber was genau bedeutet „relaten“ und in welchen Situationen kann man das Jugendwort beziehungsweiste den Internet-Slang einsetzen?

Bedeutung von relaten – relatable/relate to auf Deutsch

Der eingedeutschte Begriff „relaten“ bezieht sich auf das zusammengesetzte Verb „relate to“ beziehungsweise das Adjektiv „relatable“, welches auch gern als Hashtag in den sozialen Medien auf Twitter, Instagram, Facebook und weiteren verwendet wird.

„Relate to“ lässt sich mit „nachempfinden“, „betreffen“ oder „mit etwas in Zusammenhang stehen“ übersetzen. Ebenso bedeutet „relatable“ im Deutschen „nachvollziehbar“, „nachempfindbar“ oder „ansprechend“ (auf die persönliche Situation bezogen).

Wenn man also „relaten“ kann, bedeutet das, dass man sich in die Situation eines anderen reinfühlen kann, aus eigener Erfahrung ähnliche Schlüsse zieht oder sich selbst schon in einer ähnlichen Situation befunden hat beziehungsweise aktuell befindet und es deswegen gut nachempfinden kann.

Dabei ist das Jugendwort – wenn man es in Relation zu anderen denglischen Schöpfungen stellt – auch gar nicht so abwegig. Auch das englische „relate“ stammt vom Nomen „Relation“, wie wir es auch im Deutschen benutzen. In beiden Sprachen beschreibt das Wort „Relation“ die Beziehung zwischen zwei Dingen, Gegebenheiten oder Verhältnissen.

Verwendungsbeispiele

A: „Digga, ich hab mich total in den Protagonisten der Serie verknallt. 😍“

B: „Kann ich absolut relaten, geht mir ähnlich ...“

A: „Warum hast du mein Meme geklaut und auf Insta gepostet?“

B: „Hö? Weil es absolut lit war ... was ist denn das Problem?“

A: „Da relate ich ja ... weil ich das Bild selbst erstellt habe. Du hättest mich ja wenigstens crediten können :S“

A: „Ehrenwerter Herr, ich muss Ihnen leider eine Absage für die geplante Zusammenkunft verkündigen. Es hat sich zugetragen, dass eine einmalige Okkasion dazwischenkommt.“

B: „relatierbar“

A: „relatierbar? Du bist nicht besonders gut in sowas oder? xD“

