In sozialen Medien liest man immer wieder komische Ausdrücke. In einem Chat, vor allem aber in Foren-Beiträgen, stößt ihr möglicherweise auf den Ausdruck „/s“. Was bedeutet das?

Das Kürzel „/s“ liest man manchmal als Einleitung, häufiger aber zum Abschluss einer Aussage.

/s bei Reddit & Co.: Was bedeutet das?

Der Ausdruck „/s“ geht auf Programmiersprachen zurück. In HTML wird der Strich zum Beispiel verwendet, um einen „Tag“ zu schließen. Das „/s“ greift dieses Prinzip auf und zeigt den Abschluss einer sarkastisch gemeinten Aussage an. Lest ihr also etwas bei Reddit, Twitter und Co. und steht dort am Ende „/s“, solltet ihr diesen Beitrag nicht ganz ernst nehmen, sondern mit einem Augenzwinkern gemeint verstehen.

Was heißt der Smiley „:s“?

Neben dem „/s“ gibt es manchmal im Chat auch eine Version mit einem Doppelpunkt („:-s“ beziehungsweise „:s“). Hier ist die Bedeutung anders.

Anders als zum Beispiel bei :) oder :* gibt es für :s keine genaue „Übersetzung“.

Stattdessen hängt die Bedeutung vom Kontext und Absender ab.

Meistens soll das ein unentschlossenes Gesicht anzeigen. In dem Buchstaben „s“ kann man sowohl eine offene „(“ als auch geschlossene „(“ Klammer sehen. Somit setzt sich der Smiley aus :) und :( zusammen. Der Absender zeigt somit seine gemischten Gefühle oder ist einer Sache gegenüber unentschieden oder unsicher .

. Ähnlich können auch solche Emojis und Smileys verwendet werden: 😐 :| :/. Manchmal gibt es auch eine Form wie „:-/“. Auf den Strich als „Nase“ wird inzwischen jedoch meistens beim Chatten verzichtet.

