Der Threads-Anbieter Meta hat anscheinend damit begonnen, deutsche Nutzer der Twitter-Alternative herauszuwerfen. Berichten nach lässt sich die App zwar noch öffnen, danach geht aber fast nichts mehr. Offiziell wird Threads in der EU nicht angeboten.

Threads: Meta bremst deutsche Nutzer aus

Die neue Twitter-Alternative von Meta hat innerhalb kürzester Zeit ganze 100 Millionen Nutzer gewinnen können. In der EU steht die App aber offiziell gar nicht zur Verfügung. Strenge Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung sollen der Grund dafür sein. Die Einlasskontrollen haben sich bei Threads aber bislang als deutlich weniger streng erwiesen. Wer sich die APK-Datei auf das Handy lädt, kann sich auch mit einem deutschen Instagram-Konto ohne Schwierigkeiten anmelden.

Genau das hat sich jetzt anscheinend geändert, wie Nutzer berichten. Sie können Threads zwar noch öffnen, aber danach läuft nichts mehr so, wie eigentlich vorgesehen. Profile lassen sich nicht aufrufen, Antworten nicht durchlesen und eigene Beiträge nicht verfassen. „Leider ist etwas schiefgelaufen“, heißt es stattdessen bei vielen deutschen Threads-Nutzern.

Die Vermutung liegt nahe, dass Meta als Anbieter der App gerade durchgreift und EU-Nutzer von Threads aussperren möchte. Bestätigt ist das aber noch nicht. Es ist möglich, dass Meta einfach das Schlupfloch über den APK-Download gestopft hat. iPhone-Besitzer konnten sich die App sogar direkt über den App Store besorgen, wenn sie über einen US-Account verfügen.

US-Medien zufolge soll Threads derzeit sogar für Probleme bei Amerikanern sorgen, wenn sich diese in der EU aufhalten (Quelle: 9to5Mac). Auch ein Virtual Private Network (VPN) soll nur teilweise für Abhilfe sorgen.

Meta: Threads erfüllt Datenschutzvorgaben

Nach Angaben von Metas Datenschutzchef Rob Sherman erfüllt Threads durchaus die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (Quelle: Spiegel). Meta zufolge könnte die App also auch in der EU angeboten werden. Möglicherweise will der Konzern im Moment aber noch auf Nummer sicher gehen, um eine erneute Bußgeldzahlung zu verhindern.

