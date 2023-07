„Threads“ soll die Antwort aus dem Hause Meta (Facebook) auf die Twitter-App sein. Der Dienst ist zwar bereits gestartet, in Europa und in Deutschland aber noch nicht offiziell verfügbar. Mit einem kleinen Umweg kann man Threads aber auch in Deutschland installieren und einen Blick in die neue Social-Media-Anwendung werfen.

Zum Release Anfang Juli ist Threads bereits in über 100 Ländern gestartet. In Europa muss man aber noch warten. Ursache sollen europäische Datenschutzgesetze sein. Verzichten muss man auf den neuen Dienst aber trotzdem nicht.

Bei Threads in Deutschland anmelden – so geht es schon jetzt

In den offiziellen App-Stores ist Threads für iPhone und Android nicht verfügbar. Zumindest Nutzer mit einem Android-Smartphone können die Social-Media-App aber auch in Deutschland installieren und nutzen, ohne seine Internetverbindung über ein VPN und andere Umwege beeinflussen zu müssen. Hierfür reicht es einfach aus, die APK-Datei der App herunterzuladen und zu installieren.

Die Android-APK von Threads findet man zum Beispiel bei APKMirror.

Zum Download bei APKMirror

Achtet darauf, die APK von Threads nur aus bekannten Quellen wie APKMirror herunterzuladen. Betrüger können gleichbenannte Anwendungen anbieten, um dort Viren oder andere schädliche Inhalte zu verstecken.

Versucht ihr die Anwendung nach dem Download zu öffnen, erscheint vermutlich ein Warnhinweis. Bestätigt hier die Installation von Drittanbieter-Apps.

Nutzt ihr bereits Instagram, könnt ihr einen bestehenden Account für Threads verwenden.

Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, um euer Instagram-Konto mit Threads zu verknüpfen.

zu verknüpfen. Die Threads-App ist bereits in deutscher Sprache verfügbar .

. Nach der Einrichtung könnt ihr auf den neuen Dienst zugreifen.

Hinweis: Einen eigenen Threads-Account gibt es nicht. Nach der Anmeldung ist euer Instagram-Account mit dem Dienst verbunden. Ihr könnt das Konto für Threads nicht separat löschen. Zum Thema: Einen eigenen Threads-Account gibt es nicht. Nach der Anmeldung ist euer Instagram-Account mit dem Dienst verbunden. Ihr könnt das Konto für Threads nicht separat löschen. Zum Thema: Vorsicht bei Threads – so schnell verliert ihr euren Instagram-Account

Threads auf iPhone installieren

Anders sieht es beim iPhone aus. Apple-Geräte erlauben es bislang nicht, Apps außerhalb des offiziellen App-Stores zu installieren. Mit der deutschen Apple-ID findet man die Threads-App für iOS nicht. Habt ihr ein iPhone, könnt ihr einen VPN-Dienst nutzen, um vorzugeben, dass ihr euch in einem anderen Land als Deutschland befindet.

Hinweis: Nach den Nutzungsbedingungen von Apple ist es verboten, sich auf diesem Weg Zugriff auf Inhalte außerhalb des Heimatlands zu verschaffen. Ihr solltet ihr die Änderung also nur auf eigene Gefahr durchgehen, da gegebenenfalls Nach den Nutzungsbedingungen von Apple ist es verboten, sich auf diesem Weg Zugriff auf Inhalte außerhalb des Heimatlands zu verschaffen. Ihr solltet ihr die Änderung also nur auf eigene Gefahr durchgehen, da gegebenenfalls euer Konto gesperrt werden könnte. Sind Abos mit eurer Apple-ID aktiv, kann das Land nicht geändert werden.

So ändert man das Land für den App-Store:

Im App-Store drückt ihr auf euer Profilbildsymbol. Wählt euren Account aus und loggt euch mit euren Zugangsdaten ein. Drückt auf „Land/Region“ und wählt bei „Change Country or Region“ „USA“ aus. Bestätigt die Nutzungsbedingungen mit dem Button „Agree“, wenn ihr damit einverstanden seid. Eine Zahlungsmethode müsst ihr nicht angeben, es wird aber eine reale Adresse in den USA benötigt. Nach der Einrichtung könnt ihr auf die US-Version des App-Stores zugreifen. Hier sucht ihr nach der Threads-App von Instagram, um sie zu installieren. Direkt nach dem Download ändert ihr die Ländereinstellung für euren Apple-Account zurück auf „Deutschland“. Jetzt müsst ihr euch über einen VPN-Dienst mit einem Server in den USA verbinden. Das geht zum Beispiel mit diesen Diensten: ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN. Über die US-Verbindung startet ihr Threads. Loggt euch mit einem Instagram-Account ein. Richtet das neue Threads-Konto ein. Einmal eingerichtet, könnt ihr den VPN-Dienst deaktivieren. Danach könnt ihr Threads auch ohne VPN-Umweg auf dem iPhone nutzen.

Alternativ erstellt ihr eine komplett neue Apple-ID mit „Sitz“ in USA oder Großbritannien, wo die App ebenfalls bereits verfügbar ist.

Wann und ob Threads offiziell und ohne Umwege in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt. Derzeit soll vor allem die Menge an gesammelten Nutzerdaten einem Release in Europa im Wege stehen. Vor allem ist es problematisch, dass der Zugang über einen Instagram-Account läuft und Daten des Bilder-Netzwerks ausgewertet werden.

