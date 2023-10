Instagram: Quiz-Sticker und Fragen einfügen – so gehts

Um eure Instagram-Follower zu bespaßen, könnt ihr Sticker für Fragen und Quizzes verwenden. Mit diesem Feature kann man ein eigenes Quiz in der Social-Media-App erstellen und in seiner Story einsetzen oder die Follower dazu auffordern, eine allgemeine Frage zu beantworten.

Instagram Facts

Wer Instagram regelmäßig nutzt, verwendet meistens die Story-Funktion, um Freunde und Abonnenten auf Neues in seinem Leben aufmerksam zu machen. Mit den richtigen Stickern könnt ihr neue Antworten einfordern und eure Follower dazu bringen, sich mehr mit eurem Kanal zu beschäftigen.

So funktionieren die Quizze in Instagram

Öffnet Instagram und meldet euch in eurem Account an. Steuert den Bereich zum Erstellen einer Story an. Fügt ein Foto oder Video ein. Ruft die Story-Werkzeuge oben auf. Hier findet man das Sticker-Symbol. Bildquelle: GIGA Einmal gedrückt, kann man die Option „Quiz“ auswählen. Nun könnt ihr eure Fragen eintragen sowie Antwortmöglichkeiten angeben. Das Quiz wird über das eingefügte Foto gelegt. Abschließend wird das Quiz mit den Multiple-Choice-Fragen in der neuen Instagram-Story eingefügt. Die Auflösung könnt ihr zum Beispiel in einem weiteren Post oder einfach nachfolgend in der Story mitgeben.

Über euren Account könnt ihr die abgegebenen Antworten einsehen. In dem Beispielvideo von Instagram kann man das neue Quiz-Feature in Aktion sehen:

Instagram Quiz-Sticker und Fragen stellen

Die Macher von Instagram statten die App stets mit neuen Features aus. Die Quiz-Funktion bietet eurer Community eine zusätzliche Möglichkeit, mit euren Posts zu interagieren. So kann das Quiz zum Beispiel für kleine Ratespiele, etwa zum eigenen Account, genutzt werden.

Fragen per Sticker in eurer Story stellen – so geht's

Daneben könnt ihr auch normale Fragen in eurer Story stellen, damit eure Follower mehr mit euren Inhalten interagieren. Über diese Funktion könnt ihr in eurer Story auf Instagram einen Fragen-Sticker einbauen, der euren Abonnenten die Möglichkeit gibt, euch Fragen zum jeweiligen Bild oder Video zu stellen. Diese Fragen können von dem Story-Ersteller dann öffentlich in einer weiteren Story beantwortet werden.

Öffnet die Instagram-App (iOS | Android). Tippt oben auf dem Home-Screen der App (das Haus) auf euer Profilbild mit dem Zusatz Deine Story, um eine neue Story zu erstellen. Nehmt im nächsten Menü ein Foto mit der Kamera auf oder wählt unten links ein bereits vorhandenes aus. Tippt nun oben auf den Sticker-Button, um in die Sticker-Auswahl zu gelangen.

Scrollt etwas nach unten und wählt den Sticker Fragen aus. Jetzt wird die Frage-Box zu eurem Bild hinzugefügt. Tippt auf die Box, um die Farbe und den Text zu ändern. Außerdem lässt sich die Platzierung, Größe und Ausrichtung frei nach euren Wünschen anpassen. Tippt unten auf das Plus-Symbol „Deine Story“, um das neue Bild mit dem Sticker über eure Story zu teilen.

Freunde und andere Abonnenten können jetzt in eurem Post auf die Box tippen und euch direkt auf Instagram Fragen zur Story stellen. Ihr habt dann wiederum die Möglichkeit, diese zu beantworten, indem ihr die Frage in einem neuen Post teilt. Der Ersteller des Beitrags selbst sieht in seinem Profil alle Fragen, die gestellt werden und von wem sie genau kommen. Eure Fragen werden nur anonymisiert, wenn sie öffentlich vom Story-Ersteller in einem neuen Post geteilt werden. Erst dann wird euer Name und das Profil entfernt.

Bereits seit längerem ist es möglich, Umfragen in Instagram zu nutzen oder direkte Fragen an die Nutzer innerhalb einer Story zu stellen.

