Sprachnachrichten sind nicht jedermanns Sache. Wer die Voice-Messages schnell hinter sich bringen möchte, kann die gesprochenen Nachrichten bei iMessage bald schneller abspielen oder schon jetzt innerhalb einer Audio-Mitteilung vor- und zurückspulen.

iMessage Facts

Die Option zur Beschleunigung wird mit iOS 17 in iMessage auf dem iPhone eingeführt. Bei WhatsApp gibt es ein entsprechendes Feature schon länger.

iMessage Sprachnachrichten schneller oder langsamer abspielen

Der Weg zum Ändern der Geschwindigkeit beim Abspielen von Sprachnachrichten in iMessage unterscheidet sich nicht wesentlich vom Weg in WhatsApp. So geht es:

Öffnet den Chat mit der Voice-Nachricht. Spielt die Sprachnachricht ab. Drückt etwas länger auf den Wiedergabepfeil. Es erscheint ein neues Menü. Hier könnt ihr die Geschwindigkeit einstellen. Dabei stehen vier Stufen zur Auswahl: 1× (normale Geschwindigkeit), 1,25×, 1,5× oder 2×.

In diesen Stufen lässt sich die Geschwindigkeit einstellen (Bildquelle: GIGA)

Auf diesem Weg lassen sich Sprachnachrichten bis zu doppelt so schnell abspielen wie normal. So könnt ihr lange Einzelgespräche überspringen oder bestimmte Passagen schneller erreichen.

iMessage: Sprachnachricht zu schnell? Daran liegt es

Bei der Option solltet ihr auch vorbeischauen, wenn Sprachnachrichten am iPhone plötzlich viel zu schnell abgespielt werden. Möglicherweise seid ihr vorher versehentlich auf den Wiedergabe-Button gekommen und die Geschwindigkeit der Sprachnachrichtenwiedergabe wurde versehentlich verstellt.

Sprachnachrichten bei iMessage vorspulen

Schon jetzt kann man innerhalb von langen Sprachnachrichten bei iMessage vorspulen. So kann man bestimmte Passagen überspringen und direkt zu einem interessanten Teil gelangen. Das geht so:

Spielt die Sprachnachricht ab. Tippt auf die Zeile mit der Sprachnachricht. Die Audio-Mitteilung öffnet sich in einer Wellenansicht. Über die Navigationsleiste könnt ihr jetzt direkt zu einem gewünschten Teil springen. Wischt dafür mit dem Finger über die Wellenform.

So könnt ihr auch etwas vorher Gesagtes noch einmal anhören, ohne die Sprachnachricht erneut öffnen zu müssen.

