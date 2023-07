In der deutschen Jugendsprache setzt man schon seit Jahrzehnten auf englische Begriffe. So stößt ihr auch in deutschsprachigen Kommentarbereichen und Beiträgen bei Instagram, TikTok und Co. auf den Begriff „literally“. Was bedeutet das auf Deutsch?

„Literally“ ist keine Wortneuschöpfung, sondern gehört zum normalen englischen Wortschatz. Seit einiger Zeit wird es auch in der deutschen Sprache verwendet. Dabei hat sich die Bedeutung etwas verschoben.

„literally“: Bedeutung in der deutschen Jugendsprache

In der heutigen Netzsprache wird der Ausdruck hingegen etwas anders verwendet. Dann meint „literally“ eher das Gegenteil von seiner ursprünglichen Bedeutung. Es wird verwendet, um eine Aussage zu betonen oder zu übertreiben. Man will damit seine Aussage untermauern und hervorheben. Einige Beispiele für die Nutzung von „literally“ in der deutschen Sprache findet ihr bei Twitter:

Ist „literally“ „literarisch“ auf Deutsch?

Besonders bei Twitter nutzen einige „Bubbles“ anstelle des englischsprachigen Jugendworts „literally“ die eingedeutschte Version „literarisch“. Auch das ist aber streng gesehen nicht richtig. Der Begriff meint laut Duden eigentlich etwas, das „die Literatur als Kunstgattung“ betrifft oder mit zu „viel Bildungsgut befrachtet“ ist. Im Deutschen hat der Begriff also eng etwas mit der Literatur und geschriebenen Werken zu tun und ist keine Beschreibung für „buchstäblich“ oder ähnliches.

In der Netzsprache sieht man das allerdings nicht so eng, so dass unter anderem folgende Beiträge mit dem Wort „literarisch“ als Übersetzung für „literally“ mit der falschen Bedeutung entstanden sind:

An anderer Stelle erklären wir euch weitere aktuelle Begriffe aus der Netz- und Jugendsprache. Hier gibt es einige Highlights im Video:

