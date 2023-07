Im Netz liest man immer wieder Ausdrücke, die man nicht auf Anhieb versteht. Vor allem bei TikTok, aber auch bei Instagram oder Twitter wird immer wieder das Wort „Gova“ erwähnt. Was bedeutet das?

Social Media: Abkürzungen, Memes & Emojis Facts

„Gova“ ist eine Bezeichnung für andere Menschen.

Gova: Bedeutung und Erklärung

„Gova“ ist ein anderes Wort für „Bro“ oder „Buddy“. Anstelle von „Gova“ kann man auch „Digga“ oder „Bruder“ sagen. Man bezeichnet damit kein Familienmitglied, sondern einen guten Kumpel oder Freund. Anders als viele andere Begriffe aus der Online-Sprache hat der Ausdruck eine positive Bedeutung und ist nicht abwertend gemeint. Eine andere Form von „Gova“ ist die Variante „Govale“.

Populär wurde der Ausdruck durch das Lied „Oh Gova“ des Rappers Bobby Vandamme. Dort singt er „Oh Gova, ich bin am Fliegen. Ticke Kokain im Q7“ und „Sirenen in meinem Block, Jacky in meinem Blut, Gova, Gova“. Der genaue Ursprung des Worts „Gova“ ist nicht bekannt. Es handelt sich also nicht wie etwa „Bratan“ um einen Ausdruck aus einer fremden Sprache, der sich in der deutschen Netz- und Jugendsprache etabliert hat.

Hier könnt ihr das Lied mit dem Titel anhören:

Bei Amazon findet ihr den Song auch im Musik-Angebot. Im Video erklären wir euch weitere Begriffe, denen man bei TikTok, Twitter und Co. begegnet:

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Hört euch hier weitere Lieder von Bobby Vandamme an:

Gova: Ein Jugendwort des Jahres 2023?

Mit „Gova“ könnt ihr demnach Leute bezeichnen, die ihr sehr gern habt. Nennt euch jemand so, habt ihr vermutlich eine gute, freundschaftliche Beziehung zueinander. Der Ausdruck ist relativ neu in der Slang-Sprache und könnte gute Chancen haben, bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres 2023 mitzumischen.

Weitere Erklärungen von modernen Slang-Begriffen: