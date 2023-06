Bereal ist die Social-Media-App, bei der ihr nur einmal täglich etwas posten müsst. Beiträge anderer lassen sich nur anschauen, wenn ihr auch etwas veröffentlicht, andernfalls seht ihr nur verschwommene Bilder. Kann man Bereal umgehen und Fotos anderer auch sehen, ohne selbst etwas zu posten?

Einmal täglich gibt es an einem zufälligen Zeitpunkt eine Benachrichtigung, danach hat man 2 Minuten Zeit, um ein Bild hochzuladen. Befindet ihr euch gerade in einer ungeschickten Situation, in der ihr selbst kein Bild veröffentlichen wollt, stellt ihr euch vielleicht die Frage, ob man trotzdem die Fotos anderer Nutzer bei Bereal sehen kann.

Kann man Bereal umgehen und Fotos ohne eigenen Betrag sehen?

Das funktioniert nicht. Die App lebt davon, dass man aktiv daran teilnimmt. Ohne euren eigenen Beitrag habt ihr also keinen Zugriff auf die Inhalte anderer Nutzer. Falls ihr das 2-Minuten-Fenster verpasst habt, ist das nicht so schlimm. Ihr könnt ein Bereal-Bild jederzeit am Tag veröffentlichen. Danach werden die aktuellen Inhalte der anderen Nutzer freigeschaltet. Bei eurem Beitrag ist lediglich ein kleiner Hinweis, dass ihr ihn verspätet veröffentlicht habt.

Gefällt euch eure erste Aufnahme nicht, könnt ihr sie wiederholen, bis ihr ein schöneres Bild zum Veröffentlichen habt. Beachtet, dass es auch bei Wiederholungen einen Hinweis gibt. Das könnt ihr mit einem kleinen Trick aber umgehen.

Bereal austricksen? Das sollte man lieber nicht tun

Im Netz werden immer wieder Seiten erwähnt, bei denen man Bereal-Beiträge anschauen kann, ohne selbst etwas veröffentlichen zu müssen. Dabei solltet ihr aber vorsichtig sein. In der Regel funktionieren diese Seiten nicht. Solche Angebote sind auch nicht von den offiziellen App-Anbietern vorgesehen. Müsst ihr euch bei solchen Portalen einloggen, könnten eure Zugangsdaten in die Hände von Betrügern gelangen. Zudem riskiert, dass euer Bereal-Zugang gesperrt wird, weil ihr die App austricksen wollt. Würde es eine vorgesehene Möglichkeit geben, Inhalte ohne eigenen Beitrag anzuschauen, würde die Aktivität in der App vermutlich stark zurückgehen und Bereal nur noch halb so viel Spaß machen.

