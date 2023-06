Von 2005 bis 2012 lief bei „Super RTL“ im TV die Sendung „Upps! Die Pannenshow“. Moderiert wurden die lustigen Home-Videos von Dennie Klose. Was macht Dennie Klose heute?

TV Facts

„Upps! Die Pannenshow“ zeigte in Zeiten vor dem großen YouTube- und TikTok-Trend lustige Ausschnitte aus Privatvideos. Das Material stammt aus der US-Sendung „America‘s Funniest Home Videos“, Dennie Klose führte durch die Sendung.

Dennie Klose: Der Moderator aus „Upps! Die Pannenshow“

Schon vor der Pannenshow machte Klose seine ersten Schritte im TV. 2003 war er Teilnahme in der Casting-Show „Star Search“. Im Bereich „Comedians“ schaffte er es in das Achtelfinale. Sieger damals wurde Ingo Oschmann. Trotz des Ausscheidens machte er TV-Produzenten auf sich aufmerksam und wurde zwischen Juni 2004 und September 2005 Moderator für die Tele-5-Sendung „Nachtfalke“. Danach folgte sein Engagement für „Upps! Die Pannenshow“. Nachdem die Sendung bei Super RTL aus dem Programm genommen wurde, endete auch die Zeit von Dennie Klose vor der TV-Kamera.

Was macht Dennie Klose heute?

Aus der TV- und Medienwelt hat sich Dennie Klose zurückgezogen, jedoch nicht aus der Öffentlichkeit. Er ist als SPD-Mitglied politisch aktiv und sitzt im Stadtrat des niedersächsischen Orts Einbeck (Quelle: SPD Einbeck). Daneben ist er seit 2021 bei einer Göttinger Spedition im Bereich „Marketing und Öffentlichkeitsarbeit“ sowie in der Personalentwicklung aktiv (Quelle). Daneben war er Lehrbeauftragter an der TU in Braunschweig und Universität Passau. Dort gab er seine TV- und Comedy-Erfahrung in Workshops weiter. In seltenen öffentlichen Updates auf seinem Instagram-Kanal seht ihr, was Dennie Klose aktuell so treibt.

Auch wenn er seit Jahren nicht mehr im Fernsehen zu sehen war, ist er vielen Zuschauern bis heute in Erinnerung geblieben. Ähnlich wie „Marcell D‘Avis“ ist Dennie Klose ein beliebtes Meme in verschiedenen Twitter-Bubbles. Auf seine Zeit bei der Pannenshow wird in Bildern immer wieder gerne zurückgegriffen:

