In sozialen Medien kommt es vor, dass man auch in deutschsprachigen Beiträgen seltsame und unbekannte Wörter liest. So stößt man bei TikTok, Twitter und Co. manchmal auf den Ausdruck „legit“. Was bedeutet das auf Deutsch?

Wie so viele andere Online-Wörter hat auch „legit“ seinen Ursprung in der englischen Sprache.

In der deutschen Umgangs- und Jugendsprache wird „legit“ vor allem im Sinne von „echt“ oder „real“ verwendet. Man nutzt das Wort also, um in einer Aussage zu untermauern, dass man sie ernst meint oder sie authentisch ist. Etwas ist zudem „legit“, wenn es rechtmäßig, ordentlich oder vernünftig ist. Auch mit den deutschen Wörtern „ernsthaft“ oder „tatsächlich“ lässt es sich ersetzten.

Einige Beispiele für die Verwendung des Jugendworts in der deutschen Sprache bei Twitter:

„Legit“ auf Deutsch: Beispiele und Bedeutung

So könnt ihr das Wort auch verwenden:

„Ich esse legit seit 5 Tagen nur noch Haferflocken.“

„Die Party gestern war legit wyld.“

„Kein Internet zu haben ist legit das schlimmste, was mir passieren kann.“

„Das hätte ich legit auch so gesagt.“

„Ich habe legit Angst, diesen Brief zu öffnen.“

Man untermauert mit dem Wort, dass eine Aussage rechtlich oder moralisch so gemeint ist, wie sie dort steht. Es wird oft mit einer positiven Bedeutung verwendet, manchmal kann man es jedoch auch als krampfhaften Versuch lesen, einer Aussage mehr Kraft zu geben.