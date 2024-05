V Rising: Verbesserte Blutessenz herstellen und Unbeflecktes Herz finden

Die Verbesserte Blutessenz findet bei vielen fortgeschrittenen Gerätschaften in V Rising ihren Einsatz. Doch um an die Essenz zu gelangen, benötigt ihr erst Unbefleckte Herzen. In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr die Herzen findet und wie ihr mit ihrer Hilfe Verbesserte Blutessenzen herstellt.

Blutpresse für Verbesserte Essenz bauen Die Blutpresse ist im Baumenü unter Produktion im Reiter „Veredelung“ zu finden und kann mit 12 Brettern und 120 Steinen errichtet werden. Mit ihrer Hilfe könnt ihr Blutessenzen aller Art herstellen. Während ihr gewöhnliche Blutessenzen durch das Töten von NPCs relativ schnell anhäufen werdet, ist die verbesserte Blutessenz nicht so einfach zu ergattern. Sie lässt sich weder in Truhen finden, noch erhaltet ihr sie auf irgendeine Weise von euren Widersachern. Blutpresse angewiesen. Auch bei Händlern könnt ihr dieses nützliche Item leider nicht erwerben, aber dafür viele andere: Stattdessen seid ihr hierbei vollständig auf die Funktion derangewiesen. Auch bei Händlern könnt ihr dieses nützliche Item leider nicht erwerben, aber dafür viele andere: Liste aller Händler und ihrer Items Unbeflecktes Herz finden Spätestens wenn ihr versucht, den Dienersarg herzustellen, benötigt ihr sie: Die Verbesserte Blutessenz. Doch um auch nur eine Verbesserte Blutessenz in der Blutpresse herzustellen, müsst ihr erst vier Unbefleckte Herzen in eurem Inventar aufweisen können. Und das ist gar nicht so einfach: Verdorbene Herzen pochen in vielen NPC-Körpern, aber über ein Unbeflecktes Herz scheint kaum ein Lebewesen zu verfügen.

So funktioniert die Herstellung der Blutpresse. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Unbefleckte Herzen durch das Besiegen von V-Bossen oder starken Gegnern (ab Level 30) erhaltet. Wenn ihr euch also auf die Suche nach der seltenen Ressource macht, nutzt den Blutaltar, um Bosse ausfindig zu machen oder begebt euch in Gebiete, in denen sich vorrangig starke NPCs aufhalten. Vergesst dabei nicht, dass ihr auch bereits besiegte Bosse wieder aufsuchen könnt. Alternativ könnt ihr euch natürlich ebenso der Leider gibt es auch keine Ortschaft oder eine spezielle Farming-Methode, die euch bei der Suche unterstützt. Aber es gibt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ihrerhaltet. Wenn ihr euch also auf die Suche nach der seltenen Ressource macht, nutzt den Blutaltar, um Bosse ausfindig zu machen oder begebt euch in Gebiete, in denen sich vorrangig starke NPCs aufhalten. Vergesst dabei nicht, dass ihr auch bereits besiegte Bosse wieder aufsuchen könnt. Alternativ könnt ihr euch natürlich ebenso der Cheats bedienen, wenn ihr das Farmen leid habt. Lesetipp V Rising: Alle Höhleneingänge finden Glücklicherweise bleibt ihr nicht das gesamte Spiel über auf die Unbefleckten Herzen angewiesen. Im Midgame erhaltet ihr nämlich die Möglichkeit, ein neues Rezept zur Herstellung von Verbesserter Blutessenz freizuschalten. Dafür müsst ihr den berüchtigten Tristan den Vampirjäger bekämpfen. Als Belohnung für den Kampf erhaltet ihr ein Rezept, dank dem ihr bei Verbesserten Blutessenzen nicht mehr auf das Farmen angewiesen seid. Tristan der Vampirjäger besiegen

Tristan der Vampirjäger ist im Nahkampf besonders gefährlich. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

