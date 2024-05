V Rising: Alle Höhleneingänge finden

In V Rising gibt es eine Schnellreise-Option, die ihr mit Sicherheit nicht verpassen konntet: Vampir-Durchgangstore. Doch es gibt auch eine andere Möglichkeit der schnellen Fortbewegung, die sich sogar als nützlicher erweisen kann. In diesem Guide stellen wir euch die Höhleneingänge vor, zeigen euch deren Standorte und deren Reiseziele.

Höhleneingang oder Vampir-Durchgangstor nutzen?

In V Rising habt ihr zwei Möglichkeiten, um euch per Schnellreise von einem Ort zu einem anderen zu teleportieren: Entweder über einen Höhleneingang und oder über ein Vampir-Durchgangstor. Doch was unterscheidet die beiden Teleportarten voneinander?

Betretet ihr ein Vampir-Durchgangstor, könnt ihr ein beliebiges anderes Tor wählen, zu dem ihr euch teleportieren wollt. Allerdings müsst ihr das jeweilige Durchgangstor bereits entdeckt haben. Außerdem könnt ihr diese Teleportfunktion nur nutzen, wenn ihr lediglich Ausrüstungsgegenstände im Inventar habt – sobald sich eine Ressource im Gepäck befindet, wird euch die Schnellreise verwehrt und ihr müsst zu Fuß gehen. Damit eignen sich die Vampir-Durchgangstore eher schlecht, wenn ihr zum Beispiel von einem Abstecher bei einem der Händler wiederkommt. Ein Vampir-Durchgangstor ist also vor allem dann profitabel, wenn es sich in der Nähe eurer Burg befindet. Glücklicherweise könnt ihr Vampir-Durchgangstore selber bauen.

Höhleneingänge sind in der Spielwelt von V Rising seltener vorzufinden als Vampir-Durchgangstore. Betretet ihr einen Höhleneingang, werdet ihr die Höhle sofort bei einem bestimmten Ausgang wieder verlassen. Jeder Höhleneingang hat also einen vorgegebenen Höhlenausgang. Der große Vorteil einer Höhlen-Schnellreise besteht darin, dass euer Inventar prall gefüllt sein kann und ihr sie trotzdem nutzen könnt. Allerdings solltet ihr dafür wissen, wo euch die Höhle überhaupt hinführt. Ihr könnt nämlich nicht einfach wieder in den Ausgang spazieren, wenn ihr wieder umkehren wollt.

Fundorte aller Höhleneingänge und Höhlenausgänge

Quadrate kennzeichnen Höhleneingänge, Kreise Höhlenausgänge. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Euch stehen vier Höhleneingänge und vier Höhlenausgänge in V Rising zur Verfügung. Anhand der roten Linien auf der obigen Karte könnt ihr sehen, wohin euch die Höhlen führen, wenn ihr sie betretet. Höhleneingänge sind mit einem Quadrat gekennzeichnet, Höhlenausgänge mit einem Kreis.

Dort führen euch die Höhlengänge hin:

Der Höhleneingang im Norden des Verfluchten Waldes führt euch in den Südwesten des Farbane-Waldes.

Der Höhleneingang im Osten des Verfluchten Waldes führt euch in den Nordwesten des Dunley Ackerlandes.

Der Höhleneingang im Osten der Silverlight Hills führt euch in den Südosten des Farbane-Waldes.

Der Höhleneingang inmitten des Dunley Ackerlandes führt euch in den Süden des Farbane-Waldes.

Wie ihr seht, führen sämtliche Höhleneingänge Richtung Süden. Ihr könnt also keinen Höhlengang betreten, um in den Norden der Spielwelt zu reisen. Vielleicht dient der eine oder andere Höhleneingang aber als prima Abkürzung zu eurem Schloss. So könnt ihr Vampir-Durchgangstore nutzen, um in den Norden zu reisen und mit vollem Gepäck eine in der Nähe gelegene Höhle betreten, um eine Abkürzung für die Heimreise zu schaffen.

