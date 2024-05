V Rising: Fundorte aller Händler und ihre Waren

Obwohl ihr als Vampir für gewöhnlich nur nach dem Blut der Menschen trachtet, kann es sich in V Rising hin und wieder auch lohnen, Geschäfte mit ihnen zu machen. Wo ihr sämtliche Händler findet, wie ihr Handel mit ihnen treibt und welche Waren sie anzubieten haben, klären wir in diesem Guide.

Silbermünzen finden und Silberwiderstand erhöhen

Wenn ihr in V Rising Handel treiben wollt, benötigt ihr zunächst das passende Zahlungsmittel. In diesem Fall handelt es sich dabei um Silbermünzen. Diese findet ihr überall in der offenen Spielwelt vor. Ihr könntet sie in jeder Kiste oder Truhe vorfinden und manchmal werden sie auch von menschlichen NPCs gedropped. Allerdings solltet ihr sie nicht sofort in eurem Inventar verschwinden lassen, denn als Vampir schadet euch das Silber.

Umso mehr Silbermünzen ihr aufnehmt, desto größer ist auch der Schaden, den ihr nehmt. Aber ihr könnt euch von dem negativen Einfluss des Silbers schützen. Dafür benötigt ihr ein Gebräu oder einen Trank, den ihr beim Alchemietisch herstellen könnt. Daneben könnt ihr auch gewisse Umhänge herstellen und anlegen, die permanent eure Silberwiderstandswertung erhöhen. Jedenfalls gilt: Umso höher euer Silberwiderstandswert, desto mehr Silber könnt ihr mit euch führen.