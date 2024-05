Fallout 4: Cheats, Codes & Item-IDs für die PC-Version

Mit den Fallout 4 Cheats müsst ihr euch im Postapokalypse-Rollenspiel an keine Regeln halten. Dank der folgenden Codes werdet ihr mit unendlich Gesundheit unsterblich, sorgt dafür, dass ihr nie mehr nach Munition suchen müsst oder zaubert euch gesuchte Items einfach herbei. In unserer Liste findet ihr alle Cheats sowie weitere Listen der Item-IDs.

Fallout 4 Facts

Anzeige

Wollt ihr einfach nur Spaß im Ödland haben und Blödsinn anstellen, seid ihr mit den Fallout 4 Cheats richtig bedient. Im folgenden Guide zeigen wir euch sämtliche Cheats und Codes für Gegenstände, Waffen und Munition auf einen Blick. Wollt ihr doch lieber auf die ehrliche Weise spielen, geben wir euch dafür einen Überblick über alle Fundorte der Wackelpuppen sowie Tipps und Tricks für den perfekten Einstieg in die Postapokalypse.

Übrigens: Wie bei Bethesda-Spielen üblich, gibt es auch in Fallout 4 einen geheimen Entwicklerraum, in dem ihr alle Gegenstände des Spiels findet. Im folgenden Video erklären wir euch genau, wie ihr in diesen Raum kommt!

Bethesda: Der Secret Room Abonniere uns

auf YouTube

Cheats auf dem PC eingeben

Die Cheats funktionieren nur für die PC-Version von Fallout 4. Ihr gebt die Codes über die Konsole ein, die ihr standardmäßig auf deutschen Tastaturen über die Taste „ö“ aufruft. Dies könnt ihr jederzeit im Spielverlauf tun und euch so einige Vorteile verschaffen.

Anzeige

Vorsicht! Durch die Verwendung von Cheats, werden die Durch die Verwendung von Cheats, werden die Erfolge von Fallout 4 deaktiviert! Zudem wird die Verwendung von Konsolenbefehelen nicht von Bethesda unterstützt und kann im schlimmsten Fall zur Zerstörung von Speicherständen führen. Jedoch kam dies bei uns noch nicht vor. Trotzdem gilt: Die Verwendung von Cheats in Fallout 4 erfolgt auf eigene Gefahr!

Anzeige

Auf der PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series S/X könnt ihr keine Cheats eingeben!

Alle Cheats im Überblick

Im Folgenden geben wir euch eine Übersicht über alle Gameplay-Cheats. Hier seht ihr natürlich den God Mode, Cheats für mehr Tragekapazität oder wie ihr euren Spielerlevel um jeden beliebigen Wert erhöhen könnt. Die Liste für Item-Codes und IDs findet ihr weiter unten.

Cheat-Code Effekt tgm God Mode: Ihr erhaltet unendlich Gesundheit, Munition und Aktionspunkte (AP). tmm 1 Zeigt euch alle Orte auf der Weltkarte an. unlock Öffnet die ausgewählte Tür bzw. hackt das ausgewählte Computerterminal. kill (id) Tötet das anvisierte Ziel oder Lebewesen mit der entsprechenden ID. killall Tötet alle NPCs in einem begrenzten Einflussbereich. resurrect (id) Das Lebewesen mit der entsprechenden ID wird wiederbelebt. tai Schaltet die KI der NPCs ein und aus. tcai Schaltet die KI der NPCs im Kampf ein und aus. tcl Schaltet den NoClip-Modus ein und aus. Die Kollisionsabfrage wird deaktiviert und ihr könnt durch Wände gehen. tfc Schaltet das Free-Roaming ein. Ihr könnt euch mit der Kamera frei in der Spielwelt bewegen. tm Menüs und HUD werden ausgeblendet. Vorsicht! Auch die Konsole wird unsichtbar! sexchange Wechselt das Geschlecht eures Spielcharakters. coc qasmoke (siehe Video oben) Ihr werdet in einen Raum mit Kisten teleportiert, die jeden einzelnen Gegenstand der Spielwelt enthalten. Auf diese Weise könnt ihr auch jede Item-ID herausfinden, indem ihr die Konsole aktiviert und ein gewünschtes Item anklickt. coc ufocrashsite01 (siehe Video oben) Ihr werdet wieder aus dem Raum mit allen Gegenständen hinausteleportiert. player.setav carryweight (nummer) Vergrößert eure Tragkapazität um den eingegebenen Wert. set timescale to (nummer) Durch Eingabe eines beliebigen Zahlenwerts könnt ihr die Zeit im Spiel beschleunigen oder verlangsamen. tdetect Die KI nimmt euch nicht mehr wahr. So könnt ihr z.B. jeden Gegenstand stehlen. caqs Die Hauptquest wird abgeschlossen (Vorsicht vor Spoilern!). player.modav (skill) (nummer) Erhöht einen Skill eurer Wahl um die entsprechende Zahl. player.setlevel (nummer) Erhöht euren Spielerlevel auf den eingegebenen Wert. setscale (wert zwischen 1 und 10) Euer Ziel wird größer. player.setav speedmult (nummer) Erhöht eure Laufgeschwindigkeit entsprechend des eingegebenen Wertes. setgs fJumpHeightMin (nummer) Je größer der eingegebene Wert, desto höher springt ihr. Beachtet aber den Fallschaden, sofern ihr keinen God Mode aktiv habt. player.additem (item code) (#) Fügt einen Gegenstand eurem Inventar zu (siehe Liste unten). player.placeatme (item code) Spawnt ein Gegenstand oder NPC in eurer Nähe (siehe Liste unten). player.addperk (perk code) Erlernt den entsprechenden Perk (siehe Liste unten). Achtung! Wollt ihr Perks höherer Ränge lernen, müsst ihr erst die Codes der Ränge davor eingeben.

Anzeige

Mit den Cheats sind Meister-Schlösser kein Problem mehr. Oder ihr zaubert euch die Waffe direkt herbei. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Liste aller Item-Codes & IDs

Aus der folgenden Liste könnt ihr euch die gewünschten Codes für bestimmte Gegenstände, Waffen und Munition heraussuchen und in Kombination mit den Cheats player.additem {item code} {Anzahl} sowie player.placeatme {item code} nutzen.

Gegenstände Kronkorken 0000000F Fusionskern 00075FE4 Pip-Boy 0001EE7C Nuka Cola Quantum 0004835F Stimpak 00023736 Rad Away 00023742 Klebeband 0004D1F2 Glasfaser-Optik 00069087 Schraube 00069081 Aluminium 0006907A Nukleares Material 00069086 Spielzeug-Alien 00059B2B Große Babyflasche 001A899B Schaltplatte, Militärstandard 00154AD2 Feder 00069082 Schaltkreise 0006907B Keramik 000AEC5E Kamera 00059A83 Schrott-Lieferungen Aluminium (50) 001EC136 Antiseptikum (25) 001EC139 Asbest (25) 001EC13A Ballistische Faser (25) 001EC138 Beton (50) 001EC13F Blei (25) 001EC149 Dünger (25) 001EC143 Feder (25) 001EC151 Fiberglas (25) 001EC144 Glas (25) 001EC147 Glasfaser-Optik (25) 001EC145 Gold (25) 001EC148 Gummi (25) 001EC14E Holz (100) 001EC152 Keramik (25) 001EC13B Kleber (50) 001EC134 Kork (25) 001EC141 Kristall (25) 001EC142 Kupfer (25) 001EC140 Leder (25) 001EC14A Nukleares Material (25) 001EC14B Öl (25) 001EC14C Plastik (25) 001EC14D Schaltkreise (50) 001EC13D Schraube (25) 001EC14F Silber (25) 001EC150 Stahl (100) 001EC131 Stoff (25) 001EC13E Säure (25) 001EC133 Zahnräder (25) 001EC146 Wackelpuppen Wahrnehmungs-Wackelpuppe 00178B5D Energiewaffen-Wackelpuppe 00178B56 Sprach-Wackelpuppe 00178B62 Nahkampf-Wackelpuppe 00178B5C Intelligenz-Wackelpuppe 00178B58 Schlossknacken-Wackelpuppe 00178B59 Große-Waffen-Wackelpuppe 00178B53 Wissenschafts-Wackelpuppe 00178B5F Charisma-Wackelpuppe 00178B54 Sprengstoff-Wackelpuppe 00178B57 Stärke-Wackelpuppe 00178B63 Medizin-Wackelpuppe 00178B5B Reparatur-Wackelpuppe 00178B5E Schleich-Wackelpuppe 00178B61 Handel-Wackelpuppe 00178B52 Kleine-Waffen-Wackelpuppe 00178B60 Waffenlos-Wackelpuppe 00178B64 Ausdauer-Wackelpuppe 00178B55 Glücks-Wackelpuppe 00178B5A Beweglichkeits-Wackelpuppe 00178B51 Waffen Kryolator (friert Gegner ein) 00171B2B Minigun 00064B87 Fatman (verschießt Mini-Atombomben) 000BD56F Deliverer 000DC8EF Flammenwerfer 000E5881 Gatling Laser 000E27BC Gauss-Gewehr 000D1EB0 Raketenwerfer 0003F6F8 Powerfaust 0011B336 Revolutionsschwert 00143AB5 Gleisgewehr 000FE268 Maschinenpistole 0015B043 Kampfflinte 0014831C Gehstock 000FDC7D Kettenklinge 000FA2F6 0.44 Pistole (kurzläufig) 000CE97D 10mm Pistole 0005DF2D Aggressotron-Laser 000DD4B1 Anker 00144A6C Artillerie-Rauchgranate 0012E2CA Atommine 0010A340 Atomsprengsatz 00065DF2 Baseball-Granate 00107BD6 Baseballschläger 0008E736 Behemoth-Schwergewicht 000662A7 Billardqueue 000FA3E8 Bleirohr 000FC9C3 Blutkäferblutnebel 00031FB8 Bombe 0014245D Boxhandschu 0016498F Doppelläufige Schrotflinte 00062AA4 Doppelläufige Schrotflinte (Kurz) 00092217 Fusionskern-Auswurf 000865E9 Gamma-Kanone 000DDB7C Gasfallenatrappe 000001F6 HalluciGen-Gasgranate 000E98E5 Hydrant 000DF621 Impro Gewehr (Kurz) 00024F55 Impro-Repetierer Gewehr oder Pistole 0014831A Impro-Revolver Pistole 0014831B Impro-Revolver Pistole (Komfortgriff) 0005BBA7 Impulsgranate 000FF21F Impulsmine 0010A344 Injektor Gewehr (Kurz) 0014D09E Institut Gewehr 0005A665 Institut Pistole oder Gewehr 001633CC Institut-EM-Impulsgranate 0018325E Instituts-Peilsender 00174F8F Jagdgewehr (Kurz) 0004F46A Kampfgewehr (Kurz) 000DF42E Kampfmesser 000913CA Kreuzschlüssel 00185D25 Kronkorkenmine 0010771F Kryo-Granate 000FF21D Kryo-Mine 0010C669 Larvenspeichel 0003175B Laser Gewehr 0005BBA6 Laser Gewehr (Automatisch) 0009983B Lasergeschütz 00148B48 Lasermuskete 0001DACF Leuchtpistole 001025AC Liberty-Prime-Laser 00110414 Machete 00033FE0 Messer 00062AA3 Molotow-Cocktail 0010C3C6 Mörser 00063B73 Nudelholz 00142FAB Nuka-Granate 000E5750 Planke 0005C250 Plasmawaffe (zufällige) 00100AE9 Plasmamine 0010A342 Plasmagranate 0010A33D Prestons Lasermuskete (Gebündelt) 00062AA6 Protektron-Kopflaser 00144FAD Rohrzange 000D83BF Säge 001AD8CA Schallangriff 000FC3EC Scharfschützengewehr 0005BBA4 Schere 000EDCEB Schlagring 0005524B Schlagstock (Wache) 0008C14D Selbstgefertigte Waffe 0014831D Sentry Bot Left Minigun 000B0F56 Sentry Bot Right Minigun 000CFB49 Sentry Bot Left Rocket Launcher 000CFB4D Sentry Bot Right Rocket Launcher 000B0F58 Splittergranate 000EEBED Splittermine 000E56C2 Springmesser 000FDC81 Spuckangriff 0009F24D Sturmgewehr (Automatisch) 0000463F Superhammer 000FF964 Synth-Transmittergranate 000589F2 Test-Granatwerfer 000CA0B0 Vertibird-Signalgranate 00056917 Vorschlaghammer 0005DF2E Legendäre Waffen Grognak's Axt 00183FCD Kremvh's Tooth 00225B5E Shem-Drowne-Schwert 238734 Lorenzo's Artefakt-Pistole 002266FB Dönermesser 000FA2FB Erlöser Pistole (Schallgedämpft) 000DC8E7 Baseballschläger der World Series 2076 000E9A43 Zetapistole 002266FC Alien-Blaster Pistole 000FF995 Breitseiter 000FD11B Experiment 18-A FF001795 Todeskrallen-Handschuh 000D8576 Powerfaust 0011B336 Junk Jet 000E942B Chinesisches Offiziersschwert 00147BE4 Munition 5mm Munition 0001F66C Mini-Atombombe 000E6B2E Kryo-Zelle 0018ABE2 .308 Munition 0001F66B .38 Munition 0004CE87 .44 Munition 0009221C Alien-Blaster Munition 001025AA Kanonenkugel 000FD11C Benzin für den Flammenwerfer 000CAC78 Fusionszelle 000C1897 Gamma-Munition 000DF279 Raketen 000CABA3 Plasmakartusche 0001DBB7 Railway Spikes 000FE269 .45 Munition 0001F66A .50 Kaliber 0001F279 5.56 Munition 0001F278 10mm Munition 0001F276 Schrotpatronen 0001F673 2mm Elektromagnetische Kartusche 0018ABDF Outfits Strahlenschutzanzug FF001F66 Minutemen-Generalshut 001C2216 Minutemen-Generalsuniform 001C2214 Minutemen-Hut 000316D4 SB-Kampfanzug 000DEDEB SB-Kampfanzug (Undercover) 00148B86 SB-Kapuze 000E1A39 SB-Offizierskampfanzug 00134294 SB-Uniform 00169523 Gepanzerter Railroad-Mantel 0013BCD1 Gepanzerter Railroad-Mantel Mk I 001BBCB5 Gepanzerter Railroad-Mantel Mk II 001BBCB6 Gepanzerter Railroad-Mantel Mk III 001BBCB7 Gepanzerter Railroad-Mantel Mk IV 001BBCB8 Gepanzerter Railroad-Mantel Mk V 001BBCB9 Blauer Instituts-Abteilungsleiterkittel 001B34FA Blauer Institutslaborkittel 001A5CFD Gelber Instituts-Abteilungsleiterkittel 001B34FE Gelber Institutslaborkittel 001B350A Grüner Instituts-Abteilungsleiterkittel 001B34FC Grüner Institutslaborkittel 001A5CFB Instituts-Abteilungsleiterkittel 001236AD Insitutslaborkittel 0011E7B9 Institutsoverall 0011E7B8 Orangefarbener Instituts-Abteilungsleiterkittel 001B34FD Schmutziger blauer Instituts-Abteilungsleiterkittel 001B3502 Schmutziger blauer Institutslaborkittel 001ACD0C Schmutziger gelber Instituts-Abteilungsleiterkittel 001B3508 Schmutziger gelber Institutslaborkittel 001B350B Schmutziger grüner Instituts-Abteilungsleiterkittel 001B3504 Schmutziger grüner Institutslaborkittel 001ACD0A Schmutziger Instituts-Abteilungsleiterkittel 001ACD06 Schmutziger Insitutslaborkittel 001ACD0A Schmutziger Institutspullover 001AB214 Schmutziger orangefarbener Instituts-Abteilungsleiterkittel 001B3506 Schwarzer Insitutslaborkittel 001B350D Schmutziger schwarzer Insitutslaborkittel 001B350C Agathas Kleid 000F15CF Allzweck-Overall 00039A66 Arbeitskleidung 001153D9 Armeeuniform 00023431 Bademantel 0014A349 Baseballkleidung 00144F03 Beschädigter Chemikalienschutzanzug 0018B214 Bomberjacke 000E1AF6 Caits Bandelier 001921D8 Chemikalienschutzanzug 000CEAC4 Covenant-Sicherheitsdienst (Rüstung) 00156C0D D.B.-Tech-Uniform 001641F8 Ehering 0007C70C Ehering 0008925C Entdecker-Outfit 000732AC Federkleid 001B5F1B Flanellhemd und Jeans 00117EB9 Gammler-Outfit 000B2D8D Geblümtes Kleid 00156D02 Gefängnislumpen 0011609B Geflickte blaue Jacke 000A740B Geflickter Anzug 000A28D7 Geflickter Dreiteiler 000A36BE Gelber Trenchcoat 000DF455 Graue Strickmütze 000F6D84 Greaser-Jacke und Jeans 0014BF50 Grognak-Kostüm 001828CC Grünes Hemd und Kampfstiefel 001942D6 Gurtzeug 0008158D Hafenarbeiter-Outfit 001536F4 Hosenträger und Hose 000FC102 Ingenieursrüstung 000DEDE7 Inspektorenoutfit 000B3F4C Jacke und Jeans der Atom Cats 0014BF53 Karohemd und Hose 0013D65E Kelloggs Outfit 001153DB Kinderuniform 0016BFFE Kolonialer Staubmantel 0001F17B Korsett 001921D6 Laborkittel 00178B68 Landarbeiterkleidung 000E5084 Lange Lumpen der Kinder von Atom 000E6F18 Lässiges Outfit 001410EC Lässiges Outfit 00174D2F Lederkombi 000AF0E2 Ledermantel 000732B5 Leichte Kleidung 00019568 Lorenzos Anzug 00169BBA Lumpen mit Kapuze 000B3F4E MacCreadys Staubmantel 000D415A Maskottchenkopf 0011E46D Mechaniker-Anzug 0005E76C Mechaniker-Anzug 001C26B9 Militär-Barrett 0016892E Militäruniform 0016892C Paillettenkleid 0011A27B Pastorengewand 001467A4 Perlenbesetzter Blazer 0004D6A3 Plünderer-Outfit 000732AE Postbotenuniform 00146174 Pullunder und Hose 000DFFC5 Quinlans Rüstung 00136335 RAD-Hirschleder-Outfit 00034595 Raider-Leder 0018E3F7 Reginalds Outfit 000F15D0 Reinraumanzug 00115AEC Reinraumanzug mit Kapuze 00115AEB Reise Ledermantel 000732B9 Rex‘ Anzug 000F15D2 Roter Gehrock 00116806 Roter Leder-Trenchcoat 0009F252 Rotes Kleid 000FD9A8 Runner-Uniform 0012A332 Rüstung des Einsatz-Gelehrten 000E370E Rüstung des Wissenschafts-Gelehrten 000E44FF Saubere Kleidung 000E6288 Sauberer blauer Anzug 001BDDF9 Sauberer gestreifter Anzug 001BDDFB Sauberer grauer Anzug 001BDDFA Sauberer hellbrauner Anzug 00151E34 Sauberer schwarzer Anzug 001BDDF8 Sauberes blaues Kleid 0014D08F Sauberes grünes Kleid 000EECF5 Schäbiger Rock 001B828C Schmutzige Armeeuniform 0019CBB3 Schmutzige Postbotenuniform 00146177 Schmutziger blauer Anzug 001BDE05 Schmutziger gestreifter Anzug 001BDE07 Schmutziger grauer Anzug 001BDE06 Schmutziger hellbrauner Anzug 00151E30 Schmutziger schwarzer Anzug 001BDE04 Schmutziger Trenchcoat 001223CB Schwarze Weste und Hose 000FC100 Silver-Shroud-Kostüm 0002F525 Silver-Shroud-Kostüm 000DED27 Silver-Shroud-Kostüm 000DED28 Silver-Shroud-Kostüm 000DED29 Silver-Shroud-Kostüm 000E1A25 Silver-Shroud-Outfit 0014E58B Smoking 000FC395 Sommerkleidung 0014941A Sportjacke und Jeans 001574C7 Sportkleidung 000AF0E4 Synth-Uniform 0012B91D Tarn-Pullunder 0009AC97 Teagans Rüstung 00136166 T-Shirt und Hose 0014B019 U-Boot-Matrosenuniform 00118864 Unterhemd und Jeans 000FFC21 Vaters Laborkittel 0014FBD0 Vault-101-Anzug 000976B3 Vault-111-Anzug 0001EED7 Vault-111-Anzug (neu) 000976B7 Vault-114-Anzug 000976B5 Vault-81-Anzug 001103A4 Vault-81-Sicherheitsdienst (Rüstung) 00154F10 Vault-Tec-Laborkittel 00068CF3 Vault-Tec-Sicherheitsdienst (Helm) 000821B6 Vault-Tec-Sicherheitsdienst (Rüstung) 000821B4 Verblasster Trenchcoat 000E2E2C Winterjacke und Jeans 00117EB7 Zekes Jacke und Jeans 0014A0DC Zerissene Feldjacke 000732B1 Rüstungen Kampf Linker Arm 0011D3C7 Kampf Rechter Arm 0011D3C6 Kampf Helm 0011E2C8 Kampf Linkes Bein 0011D3C5 Kampf Rechtes Bein 0011D3C4 Kampf Torso 0011D3C3 Leder Linker Arm 0007B9C7 Leder Rechter Arm 0007B9C3 Leder Linkes Bein 0007B9C4 Leder Rechtes Bein 0007B9C5 Leder Torso 0007B9C6 Metall Linker Arm 0004B933 Metall Rechter Arm 000536C1 Metall Helm 000787D3 Metall Linkes Bein 000536C2 Metall Rechtes Bein 000536C3 Metall Torso 000536C4 Raider Linker Arm 0018E411 Raider Rechter Arm 0018E413 Raider Linkes Bein 0018E40F Raider Rechtes Bein 0018E40D Raider Torso 0018E415 Synth Linker Arm 0018796C Synth Rechter Arm 0018796E Synth Gefechtshelm 0018796A Synth Helm 00187976 Synth Linkes Bein 00187972 Synth Rechtes Bein 00187970 Synth Torso 00187974 Kopfbedeckungen Abgenutzter Filzhut 000E5086 Abgewetzter Filzhut 000E2E2E Armeehelm 00023432 Baseballmütze 00144F04 Bergbauhelm 001240F1 Blauer Baseballhelm 000F6D8C Brauner Pilotenhelm 000D4166 Captain Ironsides Hut 000F6D85 Dreckiger Filzhut 001223CD Dreispitz 00116808 Eleganter Hut 000FC396 Filzhut 000A36C0 Gasmaske 000787D8 Gasmaske mit Brille 001184C1 Gelber Filzhut 000DF457 Gelber Pilotenhelm 00042565 Grüne Kapuze 000787EC Grüner Lumpenhut 000B3F4D Hut des Einsatz-Gelehrten 000E3710 Kapitänsmütze 000F6D89 Kochmütze 000F6D88 Küstenwachenmütze 000F6D87 Luftschiff-Kapitänsmütze 0013AEF5 Melone 000FC104 Milizhut 000E517D Opa Savoldis Hut 00122246 Pilotenhelm 000E1AF8 Reportermütze 000A81AF Sackkapuze 0018E417 Sackkapuze mit Riemen 0018E41B Sackkapuze mit Schläuchen 0018E419 Schmalzlocken-Perücke 00165602 Schmutziger Armeehelm 0019CBB1 Schutzhelm 000F6D86 Schweißerhelm 000DEDE9 Sicherheitsdienst (Helm) 00156C0B Silver-Shroud-Hut 0014E58E Sturm-Gasmaske 0007239E Todesschützen-Melone 001BA8DA Tüftlerhelm 001832F5 U-Boot-Matrosenhut 00118865 Umwickelte Mütze 000787DB Uschanka 000F6D83 Verblasstes Visier 0012571C Zeitungsverkäuferkappe 000A740E Zerknitterter Filzhut 000A28D8 Brillen Brille 001C4BE8 Brille mit schwarzem Gestell 00125891 Liams Brille 001B5B26 Medizinische Brille 000E4501 Modische Brille 000FD9AA Motorradbrille 000A81B0 Polizistensonnenbrille 001738AA Schutzbrille 000536C5 Schweißerbrille 000787D9 Sonnenbrille 000E628A Halstücher Blaues Halstuch 0017E917 Chirurgenmaske 000787DA Gestreiftes Halstuch 0017E924 Grünes Gunner-Halstuch 0017E923 Jangles-Halstuch 0017E91C Leopardenmuster-Halstuch 0017E91B Patrioten-Halstuch 0017E925 Roter Pilotenhelm 0004322C Rotes Halstuch 0009C05B Tarnmuster-Halstuch 0017E922 Totenkopf-Halstuch 0017E91D Powerrüstungen Raider Helm 00140C54 Raider Torso 00140C57 Raider Linker Arm 00140C52 Raider Rechter Arm 00140C53 Raider Linkes Bein 00140C55 Raider Rechtes Bein 00140C56 T-45 Helm 00154ABF T-45 Linker Arm 00154ABD T-45 Linkes Bein 00154AC0 T-45 Rechter Arm 00154ABE T-45 Rechtes Bein 00154AC1 T-45 Torso 00154AC2 T-51 Helm 00140C4E T-51 Linker Arm 00140C4C T-51 Linkes Bein 00140C4F T-51 Rechter Arm 00140C4D T-51 Rechtes Bein 00140C50 T-51 Torso 00140C51 T-60 Helm 00140C4A T-60 Linker Arm 00140C3D T-60 Linkes Bein 00140C49 T-60 Rechter Arm 00140C45 T-60 Rechtes Bein 00140C3F T-60 Torso 00140C42 X-01 Helm 00154AC5 X-01 Linker Arm 00154AC3 X-01 Linkes Bein 00154AC6 X-01 Rechter Arm 00154AC4 X-01 Rechtes Bein 00154AC7 X-01 Torso 00154AC8 Vollständige Powerrüstungen (player.placeatme {ID}) Raider (Vollständige Rüstung) 137B81 Raider (Vollständige Rüstung, teils Modell II) 140EA6 Raider (Variation I mit Fusionskern) 21E09C Raider (Variation II mit Fusionskern) 153392 Raider (Linkes Bein und Linker Arm) 154ABC T-45 (Vollständige Rüstung) 219C2D T-45 (Vollständige Rüstung) 17FB09 T-45 (Vollständige Rüstung) 18AE55 T-45 (Vollständige Rüstung ohne Fusionskern) 18AE57 T-45 (Vollständige Rüstung ohne Fusionskern) 19DED9 T-45 (Unvollständig mit Fusionskern) 18AE56 T-45 (Unvollständig mit Fusionskern) 4A9C1 T-45 (Unvollständig ohne Fusionskern) 18AE58 T-45b (Variation mit Fusionskern) 1A94EB T-51 (Vollständige Rüstung) 34309 T-51 (Unvollständig mit Fusionskern) 1A9078 T-51 (Unvollständig ohne Fusionskern) 162AC7 T-60 (Vollständige Rüstung) 17FB0A T-60 (Vollständige Rüstung ohne Fusionskern) 61D9B T-60 (Vollständige Rüstung ohne Fusionskern) 61D9B T-60 Atom Cats (Vollständige Rüstung) 1865CA T-60 (Gemischt ohne Fusionskern) 1A9077 T-60 (SB I, Vollständige Rüstung) 181503 T-60b (SB II, Unvollständig) 873BB T-60b (SB II, Vollständige Rüstung) 181520 T-60b (SB II, Unvollständig mit Fusionskern) 19E76A T-60b (SB II, Vollständige Rüstung) 1D9046 T-60d (SB V, Paladin Brandis Powerrüstung) 1722B8 T-60f (SB VII, Ältester Maxsons Powerrüstung) 1722B2 T-60b (SB III, Vollständige Rüstung) 181521 T-60b (SB III, Ritter-Sergeant Gavils Powerrüstung) 1908C3 T-60c (SB IV, Vollständige Rüstung) 181522 T-60d (SB V, Vollständige Rüstung) 181504 T-60d (SB V, Unvollständig) 198534 T-60d (SB V, Unvollständig) 1BBFCC T-60d (SB V, Vollständige Rüstung) 1D9047 T-60e (SB VI, Vollständige Rüstung) 182F19 T-60f (SB VII, Vollständige Rüstung) 181505 T-60f (SB VII, Unvollständig) 198533 T-60 (Militär, Vollständige Rüstung) 185D62 X-01 (Vollständige Rüstung ohne Fusionskern) 170446 Rüstungs-Mods: Klick auf Rüstung + attachmod {ID} oder amod {ID} (removemod {ID} zum Entfernen) Acrobat's (50% weniger Fallschaden) 1F1DF9 Almost Unbreakable (vervierfacht Haltbarkeit bei Powerrüstungen) 1F1E0C Assassin's (15% weniger Schaden durch Menschen) 1F1DF3 Bolstering (Erhöhte Energie- und Schadensresistenz bei wenig Gesundheit) 1F8165 Cavalier's (15% weniger Schaden beim Blocken und Sprinten) 1F579D Chameleon (Schwieriger beim Schleichen zu entdecken) 1F4D18 Cunning (+1 auf Wahrnehmung und Beweglichkeit) 1CF57C Duelist's (10% Chance einen Gegner beim Schlag zu entwaffnen) 1F3A49 Exterminator's (15% weniger Schaden durch Mirelurks und Käfer) 1F81ED Fortifying (+1 auf Stärke und Ausdauer) 1CF57F Freefall (Kein Fallschaden) 93BBD Ghoul Slayer's (15% weniger Schaden durch Ghuls) 1F1DEE Herbalist's (+25 Giftresistenz) 1F3072 Hunter's (15% weniger Schaden durch Tiere) 1F1DEB Low Weight (Niedrige Traglast) 1F1E0B Lucky (+2 auf Glück) 1CF57E Martyr's (Verlangsamte Zeit bei 20% oder weniger Gesundheit im Kampf) 1F2D3D Mutant Slayer's (15% weniger Schaden durch Supermutanten) 1E6848 Powered (Erhöhte AP-Regenerationsrate) 1F7A75 Punishing (Wirft 10% des Schadens auf den Angreifer zurück) 1F1E47 Safecracker's (Erleichter das Schlösserknacken) 1F3CA9 Sharp (+1 auf Charisma und Intelligenz) 1CF57D Sprinter's (15% mehr Sprintgeschwindigkeit) 1F1C2F Titan's (ihr erleidet 15% weniger Schaden wenn ihr steht und euch nicht bewegt) 1F57E4 Troubleshooter's (15% weniger Schaden durch Roboter) 1F81EE VATS Enhanced (10% weniger AP-Kosten im V.A.T.S.) 1F1D62 Rüstungen für Dogmeat Leichte Rüstung 001B5ACC Schwere Rüstung 001C32C7 Hundehalsband 00034602 Hundehelm 0018B210 Hundehalsband (Kette) 0018B210 Rotes Bandana 0009C05B Blaues Bandana 0017E917 Gunners Camo Bandana 0017E922 Gunners grünes Bandana 0017E923 Leopardenmuster-Bandana 0017E91B Jangles Bandana 0017E91C Totenkopf-Bandana 0017E91D „Stars and Stripes“-Bandana 0017E925 Gestreiftes Bandana 0017E924 Perks (player.addperk {Code}) Erste Liga Rang 1 4A0B5 Rang 2 E36FC Rang 3 E36FC Rang 4 E36FE Rang 5 65E05 Prügler Rang 1 65DF9 Rang 2 65DFA Rang 3 65DFB Rang 4 65DFC Kommando Rang 1 4A0C5 Rang 2 4A0C6 Rang 3 4A0C7 Rang 4 6FA24 Rang 5 65E0D Sprengstoffexperte Rang 1 4C923 Rang 2 4C924 Rang 3 4C925 Rang 4 65E13 Gewehrschütze Rang 1 4A0B6 Rang 2 4A0B7 Rang 3 4A0B8 Rang 4 6FA20 Rang 5 65E52 Scharfschütze Rang 1 4292A Rang 2 4292B Rang 3 4292C Groß und Schwer Rang 1 4A0D6 Rang 2 4A0D7 Rang 3 4A0D8 Rang 4 65E2A Rang 5 65E2B Eiserne Faust Rang 1 1DAFE Rang 2 1DAFD Rang 3 1DB00 Rang 4 65E42 Rang 5 65E43 Revolverheld Rang 1 4A09F Rang 2 4A0A9 Rang 3 4A0AA Rang 4 6FA1E Rang 5 65E24 Perks für den Siedlungsbau und Crafting (player.addperk {Code}) Waffenfreak Rang 1 4A0DA Rang 2 4A0DB Rang 3 4A0DC Rüstmeister Rang 1 4B254 Rang 2 4B255 Rang 3 4B256 Rang 4 1797EA Wissenschaft Rang 1 264D9 Rang 2 264DA Rang 3 264DB Rang 4 16578F Schmied Rang 1 4B253 Rang 2 4B26A Rang 3 264D8 Meisterhändler Rang 1 1D2456 Rang 2 D75E2 Rang 3 1D2457 Arzt Rang 1 4C926 Rang 2 6FA1C Rang 3 6FA1D Rang 4 65E35 Lokaler Anführer Rang 1 4D88D Rang 2 1D2468 Begleiter Cait 00079305 Codsworth 0001CA7D Curie 00102249 Deacon 00050976 Dogmeat 0001D162 Hancock 00022615 MacCready 0002A8A7 Paladin Danse 0005DE4D Piper 00002F1F Preston Garvey 0001A4D7 Strong 0003F2BB Nick Valentine 00002F25 X6-88 000E210A Begleiter-Perks (player.addperk {ID}) Trigger Rush (Cait) 001F4187 Robot Sympathy (Codsworth) 001EB99B Combat Medic (Curie) 001E67BC Cloak & Dagger (Deacon) 0008530E Isodoped (Hancock) 00178D57 Close to Metal (Nick Valentine) 001E67BD Know Your Enemy (Paladin Danse) 0008428D Gift of Gab (Piper) 00178D54 United We Stand (Preston Garvey) 00084298 Killshot (MacCready) 00178D50 Berserk (Strong) 00084290 Shield Harmonics (X6-88) 000842A0 Holoband-Spiele Rote Gefahr 000E5082 Atomic Command 0006167B Zeta-Invasoren 00072803 Grognak und die Rubinfarbenen Ruinen 000727FA Pipfall 00072802 Nutzpflanzen

Tato 0009DCC4 Mais 000330F8 Karotte 000F742E Melone 000FAFEB Kürbis 000EF24D Mutabeere 000D3EA7 Razorgrain 000E0043 Billardkugeln 1-Ball 0018E4DA 2-Ball 00059AFD 3-Ball 0018E4DC 4-Ball 0018E4D5 5-Ball 0018E4DE 6-Ball 0018E4E0 7-Ball 0018E4E2 8-Ball 00059AFE 9-Ball 0018E4E5 10-Ball 0018E4E7 11-Ball 0018E4E9 12-Ball 0018E4EB 13-Ball 0018E4ED 14-Ball 0018E4EF 15-Ball 0018E4F1

Anzeige

Cheats & Konsolenbefehle im DLC „Contraptions Workshop“

Durch den DLC „Contraptions“ haben viele neue Gegenstände ihren Weg in eure Werkstatt-Siedlungen gefunden. So könnt ihr etwa Baumaschinen, Förderbänder, Fahrstühle und Feuerwerkskörper bauen. Ihr könnt euch die Items aber auch einfach ercheaten. Werft dazu einfach einen Blick in die Tabelle unterhalb, in der wir euch die Item-Codes für Gegenstände auflisten. Denkt daran, dass ihr die Cheats in die Konsole nach folgendem Muster eingeben müsst: player.additem

Item-Code Gegenstand Feuerwerkskörper ##063b71 Mörsergeschoss ##063b73 Feuerwerks-Mörser ##000900 Mörsergeschoss „Klarer Himmel“ ##000901 Mörsergeschoss „Regen“ ##000906 Mörsergeschoss „Radsturm“ ##00092b Notfall-Mörser Logikgatter ##000893 AND Logikgatter ##000899 NAND Logikgatter ##00089a NOR Logikgatter ##00089b NOT Logikgatter ##00089c OR Logikgatter ##00099c XOR Logikgatter ##000d26 XNOR Logikgatter Baumaschinen ##000abe Pyrotechnische Mühle ##000aa5 Nahrungsmixer Sonstiges ##000977 Stahlball

Wie gut kennst du Fallout? (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.