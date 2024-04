Nur für Prime-Kunden: Amazon bringt Fallout-Alternative jetzt auch nach Deutschland

Zuletzt feierte Amazon mit der Videospieladaption von „Fallout“ einen großartigen Erfolg. Die Serie ist gerade der angesagte Hit auf Amazon Prime Video. Etwas überraschend schnappt sich Amazon jetzt noch eine weitere Videospielverfilmung in Serienform. Die lief bereits in den USA und findet endlich ihren Weg nach Deutschland.

Ihr habt noch nicht genug von postapokalyptischer Action, gepaart mit jeder Menge Humor, nachdem ihr alle Folgen von „Fallout“ bereits auf Amazon Prime Video gesehen habt? Nur gut, dass sich Amazon jetzt noch die Videospieladaption von „Twisted Metal“ gekrallt hat. Die konnten Zuschauerinnen und Zuschauer in den USA schon im Sommer 2023 beim Streaming-Dienst Peacock sehen.

„Twisted Metal“ bei Amazon Prime Video: Nach „Fallout“ eine weitere Postapokalypse mit Humor

Doch den Dienst gibt es hier gar nicht. Jetzt erhielt Amazon den Zuschlag und holt die Serie „Twisted Metal“ nach Monaten endlich nach Deutschland. Relativ überraschend könnt ihr seit dem 26. April alle zehn Episoden mit einem Prime-Abo bei Amazon sehen (bei Amazon Prime Video sehen).

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe, die zwischen 1995 und 2012 für die Playstation erschien. Peacock ist zwar der ursprüngliche Auftraggeber der Serie, doch entwickelt und umgesetzt wurde sie direkt von Playstation Productions und Sony Pictures Television. Doch worum geht es eigentlich, fragen sich nicht zuletzt potenzielle Zuschauer, die die Videospiele gar nicht kennen. Bei Amazon können wir hierzu Folgendes lesen:

Twisted Metal ist eine hochoktanige Action-Komödie nach einer Vorlage von Rhett Reese und Paul Wernick (Deadpool, Zombieland) und aus der Feder von Michael Jonathan Smith (Cobra Kai). Sie handelt von einem motorisierten Schwätzer und Außenseiter, dem die Chance auf ein besseres Leben geboten wird, aber nur, wenn er es schafft, ein mysteriöses Paket durch ein postapokalyptisches Ödland zu bringen.

Es geht zur Sache:

In der Hauptrolle des „John Doe“ sehen wir den bekannten Schauspieler Anthony Mackie. Den kennen Fans des MCU als Sam Wilson alias Falcon beziehungsweise seit den Ereignissen von „The Falcon and the Winter Soldier“ (bei Disney+ sehen) als neuen Captain America. Eine Rolle, die Mackie wieder im Kinofilm „Captain America: Brave New World“ aufnehmen wird. Der Film wird der übernächste Film des MCU und soll am 14. Februar 2025 in die Kinos kommen. Zuvor allerdings gibt es ein Wiedersehen mit Deadpool am 26. Juli 2024 in den Lichtspielhäusern dieser Welt.

Zuschauer erteilen Kritikern eine Lehre

Zurück zu „Twisted Metal“ und der Frage: Taugt die Serie etwas? Eine IMDb-Bewertung von 7,4 Punkten hört sich schon ganz vielversprechend an. Von den Profi-Kritikern auf Rotten Tomatoes konnten sich allerdings nur 67 Prozent für die Serie begeistern.

Egal, denn überragende 93 Prozent der eigentlichen Zuschauer sprechen sich für die postapokalyptische Action-Comedy-Serie aus. Auch für Peacock mehr als genug, um bereits im Dezember 2023 eine zweite Staffel der Serie in Auftrag zu geben. Es geht also weiter, doch zunächst gilt es die erste Staffel bei Amazon Prime Video zu entdecken.