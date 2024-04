Shangri-La Frontier: Fortsetzung lesen oder auf Staffel 2 warten?

Eine zweite Staffel von „Shangri-La Frontier“ ist noch nicht offiziell angekündigt worden, aber durchaus wahrscheinlich. Welche Möglichkeiten ihr habt, die Geschichte trotzdem schon jetzt weiter zu verfolgen, erfahrt ihr hier.

Die erste Staffel der Anime-Adaption der gleichnamigen Web Novel von Katarina lief im Simulcast bei Crunchyroll. Wer direkt wissen will, wie es mit Sunraku, Pencilgon, OiKatzo und Rei weitergeht, kann zum Manga greifen.

Warten auf Staffel 2

Eine Ankündigung zur zweiten Staffel von „Shangri-La Frontier“ gibt es seitens Crunchyroll noch nicht. Das verantwortliche Animationsstudio „C2C“ ist neben „Chainsaw Man“ bisher vor allem eher für kurze Animes mit 12 bis 26 Episoden wie „I Want to Eat Your Pancreas“, „Tsukimichi: Moonlit Fantasy“ oder Filme wie „Die Legende der Prinzessin Kaguya“ und „Josie, der Tiger und die Fische“ bekannt. Eine Schätzung des Release-Termins ist daher besonders schwierig. Wir rechnen vorsichtig frühstens Anfang 2025 mit weiteren Folgen zu „Shangri-La Frontier“. Sollte es hierzu Neuerungen geben, erfahrt ihr es an dieser Stelle.

Fortsetzung im Manga lesen

Wenn ihr direkt wissen wollt, wie es weitergeht und nicht erst auf Staffel 2 warten möchtet, könnt ihr die Geschichte im Manga weiterlesen. Aktuell gibt es 14 der bisher 16 Manga-Bände auf Deutsch. Die letzte Folge der ersten Staffel endet mit Kapitel 58. Somit könnt ihr direkt mit Band 7 des Mangas von „Shangri-La Frontier“ einsteigen, welcher die Kapitel 56 bis 65 enthält.

