Bitter für Erstkäufer: Xbox-Hit auf PS5 jetzt schon billiger

Im PlayStation-Store gibt es häufiger dicke Rabatte, dank denen ihr tolle Spiele günstiger abgreifen könnt. Jetzt könnt ihr bei einem beliebten PS5-Hit sparen, der erst seit etwa einem Monat auf der Konsole verfügbar ist. Ursprünglich war Hi-Fi Rush noch exklusiv für Xbox und PC erschienen.

Jetzt schon 30 Prozent bei PS5-Hit sparen

Hi-Fi Rush wurde nach dem Release im Januar 2023 schnell zum Überraschungshit für Xbox Series X|S und PC. PlayStation-Spieler mussten allerdings lange auf das rhythmische Hack and Slash warten. Glücklicherweise ist Microsoft in Sachen Konsolenexklusivität jetzt nicht mehr so streng. Seit dem 19. März 2024 könnt ihr auch auf der PS5 zocken.

Falls ihr direkt zum Launch zugegriffen habt, werdet ihr jetzt womöglich mit etwas Wehmut in den PlayStation-Store blicken. Hi-Fi Rush ist dort bereits um 30 Prozent reduziert – und das nur etwas mehr als einen Monat nach Release. Insgesamt zahlt ihr 20,99 Euro anstelle von 29,99 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 09. Mai 2024 gültig.

Endlich ist Hi-Fi Rush auf der PS5. So funktioniert das Rhythmus-Spiel:

Hi-Fi Rush für PS5 im Sale: Das steckt im Spiel

Hi-Fi Rush wurde vom Entwickler Tango Games entwickelt und von Bethesda vertrieben. Der Publisher wiederum gehört direkt zum Xbox-Hersteller Microsoft. Der Action-Hit konnte schnell mit seiner bunten Grafik und der krachigen Rockmusik begeistern. Was Hi-Fi Rush jedoch so einmalig macht, ist die Art und Weise, wie Musik und Gameplay miteinander verbunden sind.

Ihr könnt zwar auch mir purem Tastenhämmern triumphieren, aber wirklich mächtige Kombos bekommt ihr nur, wenn ihr zusammen mit dem Beat zuschlagt. Auch die Welt selbst gibt dabei Hilfestellung, denn auch die Neon-Lichter leuchten im Rhythmus der Musik.

Hi-Fi Rush kommt sowohl bei professionellen Kritikern als auch bei den Spielern extrem gut an. Beim Review-Aggregator Metacritic erreicht die PS5-Version einen Metascore von 88 Punkten. Die User-Wertung fällt mit einer 8,0 von 10 ebenfalls sehr gut aus.