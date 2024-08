Subnautica - Below Zero: Erze, Mineralien und Rohstoffe finden

Die Suche nach Ressourcen kann in Subnautica: Below Zero durchaus mühsam sein. Vor allem, wenn ihr etwas ganz bestimmtes sucht. Wir helfen euch in diesem Guide beim Auffinden aller Erze, Mineralien und Rohstoffe im Spiel.

Anzeige

Nutzt den Mineraldetektor

Bevor wir die besten Fundorte zum Sammeln auflisten, wollen wir euch noch auf ein fantastisches Werkzeug aufmerksam machen: Der Mineraldetektor. Mit ihm könnt ihr eure Umgebung problemlos nach verschiedenen Ressourcen und Ablagerungen absuchen. Er führt euch an euer Ziel, verbraucht dabei aber auch eine Menge Energie.

Nutzt den Detektor also am besten immer nur kurz und gezielt. Ihr solltet bei eurer Expedition ein paar Ersatzbatterien dabeihaben – vor allem, wenn eure nächste Basis oder Ladestation weit entfernt ist. Vielleicht seid ihr aber auch schon in einer Seebahn mit Fabrikatorabteil unterwegs. Dann könnt ihr natürlich unterwegs neue Batterien herstellen. Wie ihr an die Module der Seebahn kommt und was diese können, erklären wir euch im verlinkten Guide.

Anzeige

Die besten Orte für Erze und Mineralien

Rohstoffe findet ihr selbstverständlich überall in der Welt von Subnautica: Below Zero. Deshalb haben wir für euch die Gebiete mit der größten Diversität herausgesucht. So müsst ihr mit eurem Detektor nur wenige Areale erkunden und kommt trotzdem an alles, was ihr benötigt:

Fundort Auffindbare Rohstoffe Crystal Caves • Diamant

• Magnetit

• Nickelerz

• kristalliner Schwefel

• Gold

• Kyanit

• Quartz

• Rubin

• Silbererz

• Titanium

• Blei

• Lithium

• Kupfer

• Kristallines Uraninit Arctic Kelp Caves • Gold

• kristalliner Schwefel

• Kupfer

• Titanium

• Quartz

• Salzablagerung

• Silbererz

• Ionenwürfel

Anzeige

Arctic Kelp Caves und ihre Rohstoffe

Doch wo sind die Arctic Kelp Caves? Ihr findet sie unterhalb der Arctic Kelp Forests, also nah am Startgebiet. Haltet einfach Ausschau nach dichten Seetang-Wäldern.

Zwischen den langen Pflanzen findet man gelegentlich Eingänge in unterirdische Höhlen. (Bildquelle: Subnautica: Below Zero | Unknown Worlds Entertainment)

Habt ihr einen solchen Wald gefunden, dann müsst ihr am Meeresboden weitersuchen. Dort befinden sich die Höhleneingänge zu den Arctic Kelp Caves. In diesen gibt es eine große Bandbreite an Rohstoffen.

Wenn ihr soetwas seht, dann seid ihr in den Arctic Kelp Caves angekommen. (Bildquelle: Subnautica: Below Zero | Unknown Worlds Entertainment) )

Crystal Caves und ihre Rohstoffe finden

Die Crystal Caves sind etwas schwerer zu finden oder zumindest etwas weiter weg. Ihr startet die Suche einfach bei der Insel in der Mitte der Spielwelt. Taucht ihr um sie herum, so seht ihr irgendwann violette Gasauslässe. Das sind die Purple Vents. Durchsucht das Gebiet, bis ihr auch hier auf Höhleneingänge stoßt.

Bei Tag leuchtet das Gas bei den Purple Vents stark violett. In der Nacht sind sie nur schwer zu erkennen. (Bildquelle: Subnautica: Below Zero | Unknown Worlds Entertainment)

Das sind nicht gleich die Crystal Caves, aber jetzt seid ihr auf dem richtigen Kurs. Mit etwas Geduld findet ihr in den Höhlen früher oder später noch tiefere Höhlen mit lila Kristallen. Das sieht nicht nur schön aus, sondern signalisiert euch auch, dass ihr euer Ziel erreicht habt. Jetzt könnt ihr euren Mineraldetektor herausholen oder einfach so mit der Suche nach euren gewünschten Ressourcen beginnen.

Endlich am Ziel! In den tiefen Höhlen bei den Purple Vents kann man auf lila Kristalle stoßen. Dann ist man in den Crystal Caves. (Bildquelle: Subnautica: Below Zero | Unknown Worlds Entertainment)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.