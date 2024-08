Subnautica - Below Zero: Wickelpilze finden und ernten

Um in Subnautica: Below Zero synthetische Fasern herzustellen, benötigt ihr nicht nur Rubine, sondern auch die schwer zu findenden Wickelpilzstücke. Sie lassen sich nur innerhalb eines bestimmten Lebewesens finden. Wir zeigen euch, wo ihr die Wickelpilze ernten könnt.

Anzeige

Wickelpilzstücke finden

Sicher kennt ihr die kleine Insel in der Mitte der Spielwelt von Subnautica: Below Zero. Südlich der Insel findet ihr einige Gasauslässe am Meeresboden, die tagsüber lila erscheinen. Dies sind die Purple Vents. Folgt ihr diesen weiter südlich und immer tiefer, dann erreicht ihr irgendwann die Deep Purple Vents.

In Deep Purple Vents seht ihr nun die sehr auffälligen und großen Lebewesen namens Kolossquallen. Ihr findet auf eurem Weg vielleicht bereits kleinere Exemplare von ihnen. Doch es ist wichtig, dass ihr die schwimmenden Gärten bei den Deep Purple Vents erreicht. Hier schweben sie über den Gasauslässen und öffnen ihre Unterseite. Durch das kleine Loch könnt ihr nun in sie hineinschwimmen.

Anzeige

Hier befinden sich Unmengen der gesuchten Wickelpilze. (Bildquelle: Unknown Worlds Entertainment)

Schneidet die Wickelpilze mit eurem Messer und nach zwei Schlägen habt ihr die Stücke abgeerntet. Solltet ihr bereits einen Außenbeetkasten haben, dann könnt ihr den Pilz dort auch heimisch anbauen und habt immer einen kleinen Vorrat in eurer Basis. Wenn ihr noch kein Konstruktionswerkzeug besitzt, dann keine Sorge: Wie ihr an das Konstruktionswerkzeug herankommt zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Synthetische Fasern herstellen

Nahe den Deep Purple Vents und den dort befindlichen Höhlen findet ihr sicher ein paar Rubine, falls ihr noch keine haben solltet. Mit den Rubinen und den gesammelten Wickelpilzstücken könnt ihr nun die synthetischen Fasern herstellen, die ihr für einige Taucheranzüge und Fahrzeugupgrades benötigt. Nutzt einfach einen Fabrikator zur Herstellung der Fasern.

Anzeige

An einem Fabrikator könnt ihr aus einem Rubin und einem Wickelpilzstück die synthetischen Fasern herstellen. (Bildquelle: Unknown Worlds Entertainment)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.