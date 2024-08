Subnautica - Below Zero: Konstruktionswerkzeug finden

Auch in Subnautica: Below Zero könnt ihr wieder fantastische Unterwasserbasen kreieren. Mit dem Konstruktionswerkzeug könnt ihr die einzelnen Teile eurer Basis auf- und auch wieder abbauen. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr das Konstruktionswerkzeug bekommt.

Den Bauplan finden

Auch für das Konstruktionswerkzeug müsst ihr Fragmente scannen, die überall in der eisigen Spielwelt verteilt sind. Jedoch müsst ihr in diesem Fall nur ein einziges Teil finden und analysieren und es gibt gleichzeitig sogar mehrere Fundorte.

Ihr könnt das nötige Fragment bei Basen von Alterra finden. Zum Beispiel bei der Delta Station, der Koppa Mining Site, dem Outpost Zero oder bei Alterra-Strukturen bei den Twisty Bridges. Somit stolpert ihr schon relativ früh über ein passendes Fragment oder könnt schnell gezielt danach suchen.

Herstellung des Konstruktionswerkzeugs

Habt ihr den Bauplan für das Konstruktionswerkzeug, dann müsst ihr folgende Komponenten für die Herstellung zusammensuchen: Einen Kabelsatz, einen Computerchip und eine Batterie. Dann geht es zu einem Fabrikator eure Wahl und das fröhliche Crafting kann beginnen.

Dies sind die Materialien, die ihr für die Herstellung des Konstruktionswerkzeuges benötigt. (Bildquelle: Subnautica: Below Zero | Unknown Worlds Entertainment)

Jetzt könnt ihr euer neues Spielzeug von eurem Inventar in die Aktionsleiste (unten) ziehen und es somit in die Hand nehmen. Nun habt ihr die Möglichkeit eure eigenen Basen zu bauen. Von einem minimalistischen und rein funktionalen Außenposten bis zu einem ganzen „Unterwasserpalast“ – die Wahl liegt ganz bei euch!

Achtet jedoch auf die Energie

Wie viele andere Werkzeuge benötigt auch das Konstruktionswerkzeug Energie. Irgendwann ist die erste Batterie aufgebraucht, die ihr bei der Herstellung direkt eingesetzt habt. Jetzt müsst ihr entweder eine neue Batterie anfertigen oder ihr besitzt bereits eine Ladestation, wo ihr die vorhandene Batterie mit neuem Leben füllt. Zum Glück benötigt das Werkzeug keine Unmengen an Energie, sodass ihr erstmal eine ganze Weile konstruieren und ausprobieren könnt.