Als Xiaomi das Mi 11i offiziell vorgestellt hat, waren wir von dem Preis-Leistungs-Verhältnis des High-End-Smartphones schon positiv überrascht. Es galt zum Preis von 650 Euro bereits als kleiner Geheimtipp. Wie sich zeigt, wird das Smartphone jetzt sogar noch 100 Euro günstiger. Unklar ist nur, wann wir es kaufen können.

Xiaomi Mi 11i startet für 550 Euro in Europa

Das Xiaomi Mi 11i kam aus dem Nichts. Niemand hat mit der Vorstellung des Top-Smartphones zum Preis von nur 650 Euro gerechnet. Immerhin bekommt man dafür im Grunde ein Mi 11 mit ganz wenigen Einschränkungen. Während der Marktstart in Deutschland noch auf sich warten lässt, kann man das Handy bei Amazon in Italien schon für 550 Euro kaufen. Dort ist es ab dem 15. Mai 2021 erhältlich. Für den Preis wäre das Mi 11i auch in Deutschland ein echter Preis-Leistung-Kracher.

Das Xiaomi Mi 11i ist deswegen so besonders, weil es im Grunde das Mi 11 ist, das wir eigentlich erwartet hatten. Technisch sind die Handys fast gleich. Man bekommt mit 6,67 Zoll nur ein etwas kleineres Display mit geringere Auflösung, aber trotzdem 120 Hz. Das dürfte sich positiv auf die Akkulaufzeit auswirken, die beim Mi 11 ein Problem ist. Dazu gibt es den blitzschnellen Snapdragon 888, 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Auch dieses Modell bietet die 108-MP-Kamera und den großen Akku mit 4.520 mAh, der sich aber „nur“ mit 33 Watt aufladen lässt. Das sind alles wirklich Kleinigkeiten, die man absolut verschmerzen kann, wenn man den geringen Preis von 550 Euro sieht. Da kommen Erinnerungen an das Xiaomi Mi 9 hoch, dass sich wirklich auf die wesentlichen Dinge eines Smartphones konzentriert hat. Das ist im Grunde der Nachfolger, auf den wir so lange gewartet haben.

Was das Xiaomi Mi 11i drauf hat:

Wann kommt das Xiaomi Mi 11i nach Deutschland?

Das ist die ganz große Frage, denn bisher hat sich der chinesische Konzern noch nicht zur Verfügbarkeit geäußert. Ab dem 11. Mai soll wohl das zur gleichen Zeit vorgestellte Xiaomi Mi 11 Ultra in Deutschland starten. Gut möglich, dass zur gleichen Zeit auch das Mi 11i angeboten wird. Hoffentlich dann auch mit dem gleichen Rabatt. GIGA wird euch zeitnah informieren.