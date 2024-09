Star Wars Outlaws: Schatz auf Toshara finden

Im Spielverlauf von Star Wars Outlaws stoßt ihr eventuell auf ein paar Informationen, die euch den Eintrag "Schatz auf Toshara" im Journal bescheren. Doch wo genau auf der riesigen Karte von Toshara könnt ihr diesen Schatz finden? An dieser Stelle verraten wir den genauen Fundort.

Toshara-Schatz bei der Amberin-Schlucht finden

In eurem Journal wird der Schatz auf Toshara ohne eine Markierung auf der Karte eingetragen. Ihr müsst den Schatz also komplett selber finden, was bei der großen Regionskarte von Toshara relativ mühselig werden kann.

Anzeige

Laut Journal-Eintrag befindet sich der Schatz am Fuße einer Gruppe von Bergen westlich der Amberin-Schlucht vergraben. Beim Schatz handelt es sich um das Schmugglerlager 37, welches ihr am westlichen Rand des Geröllwalds findet.

An dieser Stelle im Geröllwald findet ihr den Schatz auf Toshara. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Wenn ihr bereits den Peilsender aus der Nebenquest "Jet Kordos Vermächtnis" besitzt, könnt ihr dieses Werkzeug in diesem Bereich zücken (auf Konsolen: Linke Richtungstaste gedrückt halten und B/Kreis-Taste drücken). Der Peilsender piept in schneller Reihenfolge, wenn ihr in Richtung des Schatzes blickt. Folgt dann dieser Richtung, bis ihr den Schatz am Rande eines Felsens, halb vergraben im Boden erreicht.

Am Rand des Felsens liegt die Schatzkiste halb vergraben im Boden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Belohnung für den Schatz auf Toshara

Sobald ihr in der Nähe des Schatzes seid, wird dieser auch auf der Karte markiert, sodass ihr ihn nicht verfehlen könnt. Als Belohnung bekommt ihr aus dem Schatz von Toshara folgende Gegenstände:

4x Rebel Holos

10x MG-2 Energiefokus

5x Aktuierungsmodul

Anzeige

Seid ihr ein echter Star-Wars-Fan und habt alle Filme schon zigmal geschaut? Dann beweist euer Wissen in unserem großen Quiz zum Science-Fiction-Epos!

Das ultimative Star Wars Quiz

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.