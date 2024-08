Star Wars Outlaws: Bestechen oder nicht? (Die Mittlerin)

Am Ende der Syndikat-Quest "Die Mittlerin" in Star Wars Outlaws müsst ihr entscheiden, ob ihr die imperiale Offizierin bestechen wollt oder nicht. Die Konsequenzen für beide Optionen zeigen wir an dieser Stelle.

Entscheidung in "Die Mittlerin"

Während der Quest "Die Mittlerin" sollt ihr für Danka eine wertvolle Perle beschaffen. Am Ende trefft ihr dann wieder auf sie gemeinsam mit einer imperialen Offizierin. Sie droht euch mit Konsequenzen für das Beschaffen von verbotener Schmuggelware.

Um sie milde zu stimmen, gibt euch das Spiel die Option, sie zu bestechen oder nicht. Ähnlich wie bei Goraks Ring seht ihr bei dieser Entscheidung nicht direkt die Konsequenzen, die euch erwarten. Im Folgenden beschreiben wir euch daher die Optionen etwas genauer.

Imperiale Offizierin bestechen

Wenn ihr die Offizierin bestecht, wird Kay ihr widerwillig etwas von der Bezahlung für die Mission abgeben. Dies wird von eurer Abschlussbelohnung abgezogen. Ihr erhaltet dann nur noch 1.000 Credits sowie eine der Perlen, die ihr beschafft habt.

Die Quest ist damit aber noch nicht vorbei. Ihr müsst noch einmal mit Danka in Mirogana sprechen. Hier könnt ihr dann entscheiden, ob ihr die Perle Crimson Dawn oder dem Ashiga-Clan überlasst. Ihr könnt die Perle aber auch für euch behalten und sie anschließend für 2.000 Credits selber verkaufen.

Bestechung ablehnen

Solltet ihr den Bestechungsverlauf ablehnen, wird Kay ihren Blaster ziehen und sich zurückziehen. Dadurch bekommt ihr die volle Belohnung von 1.500 sowie die Perle. Nachdem ihr das Diner verlassen habt, erhaltet ihr allerdings einen 4-Sterne-Fahndungslevel vom Imperium.

Diesen könnt ihr beispielsweise nordwestlich von Jauntas Hoffnung bei der imperialen Konsole loswerden, indem ihr dort das Computerterminal hackt.

Nordwestlich von Jauntas Hoffnung könnt ihr den Fahndungslevel beim Imperiumsposten schnell loswerden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Rest der Quest läuft dann genauso wie bei der anderen Entscheidung ab. Sprecht mit Danka und übergebt die Perle für eine der Fraktionen oder behaltet sie selbst.

